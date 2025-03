video suggerito

Papa Francesco potrebbe non partecipare alle celebrazioni di Pasqua, il Vaticano: "Valutiamo situazione" La Sante Sede ha comunicato il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa e di Pasqua. Al momento non è prevista la presenza di Papa Francesco, ancora convalescente dopo il ricovero al Gemelli. Il Vaticano: "Bisognerà vedere i miglioramenti delle sue condizioni di salute".

A cura di Biagio Chiariello

Papa Francesco durante i riti della Pasqua 2024

Non è ancora chiaro se Papa Francesco presenzierà agli eventi organizzati dal Vaticano per la Pasqua. La Santa Sede ha comunicato il calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa e dell'Ottava di Pasqua, dal 13 aprile domenica delle Palme al 27 aprile, canonizzazione di Carlo Acutis, passando per il 20 aprile, giorno di Pasqua. Al momento non è indicata la presenza del Santo Padre né il nome dei celebranti.

Successivamente Vatican News ha fatto sapere che "la Sala Stampa della Santa Sede informa che bisognerà vedere i miglioramenti delle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane per valutare una sua eventuale presenza, e in che termini, ai riti della Settimana Santa".

Ecco il programma degli eventi organizzati dal Vaticano per la Settimana Santa e l’Ottava di Pasqua:

Domenica 13 aprile : Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Messa della Domenica delle Palme, ore 10, Piazza San Pietro.

: Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Messa della Domenica delle Palme, ore 10, Piazza San Pietro. Giovedì 17 aprile : Messa del Crisma, ore 9.30, Basilica di San Pietro.

: Messa del Crisma, ore 9.30, Basilica di San Pietro. Venerdì 18 aprile:

Celebrazione della Passione del Signore, ore 17, Basilica di San Pietro. Via Crucis, ore 21.15, Colosseo.

Sabato 19 aprile : Veglia pasquale nella notte santa, ore 19.30.

: Veglia pasquale nella notte santa, ore 19.30. Domenica 20 aprile : Messa del giorno di Pasqua con Benedizione Urbi et Orbi, ore 10.30, Piazza San Pietro.

: Messa del giorno di Pasqua con Benedizione Urbi et Orbi, ore 10.30, Piazza San Pietro. Domenica 27 aprile: Messa con la canonizzazione del beato Carlo Acutis, ore 10, Piazza San Pietro, nell’ambito del Giubileo degli adolescenti.

​Dopo un periodo di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale che lo affliggeva, Bergoglio sta proseguendo la convalescenza presso la sua residenza di Santa Marta. Attualmente, il Pontefice continua la terapia farmacologica e la fisioterapia motoria e respiratoria, finalizzata in particolare al recupero della voce. Durante questo periodo, celebra la Messa nella cappellina privata e dedica tempo alla preghiera personale.

Al momento, non riceve visite e non sono state prese decisioni riguardo agli impegni delle prossime settimane.