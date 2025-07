video suggerito

Palio di Siena 2025 rinviato a causa del temporale: la gara si terrà giovedì 3 luglio È stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse il Palio di Siena 2025. Come lo scorso anno, la gara si terrà domani giovedì 3 luglio ed è stata rinviata a causa del temporale che ha colpito piazza del Campo intorno alle 15. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente Palio di Siena anche quest'anno nella giornata di oggi, mercoledì 2 luglio 2025: esattamente come l'anno scorso, la gara è stata rimandata a domani, giovedì 3 luglio, a causa dei temporali che nel pomeriggio hanno colpito piazza del Campo. Per il momento il meteo non prevede pioggia per le prossime 24 ore, anche se è giusto "mai dire mai". Sempre a causa del maltempo, erano stati rinviati entrambi i Palii dello scorso anno.

L'orario per il Palio di Siena 2025 resta lo stesso: la gara si terrà infatti alle 19.30, esattamente come era previsto inizialmente per oggi. Le prove di questa mattina avevano fatto ben sperare, ma le piogge improvvise del pomeriggio hanno fatto saltare tutti i piani.

Nonostante tutto, la "provaccia" di questa mattina è stata completata con le sei prove previste per ogni Palio. A vincere l'ultima era stata la Contrada Selva, mentre quella generale di martedì pomeriggio era stata vinta dalla Contrada Tartuca.

Per domani è stato rinviato anche il Corteo storico che, come da programma, inizierà comunque alle 17.20 per poi terminare alle 19.30 con l'uscita delle contrade dal Cortile del Podestà. Il rinvio del Palio è stato deciso anche quest'anno perché il temporale ha trasformato il tufo in poltiglia, rendendolo quindi scivoloso per i cavalli. L'ultima volta che erano saltati tre palii consecutivi nei giorni stabiliti è stata tra il 1869 e il 1870.

Se le previsioni di oggi non fossero state esatte, alle 15.30 sarebbero iniziati gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, mentre alle 16.40 sarebbe iniziato lo sgombero della pista per permettere poi alle 17.15 la sfilata del drappello dei carabinieri a cavallo. Alle ore 17.20 poi ci sarebbe stato l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico.

Il programma resta lo stesso anche per domani, giovedì 3 luglio: gli "step" previsti dalla tradizione saranno infatti rispettati con i loro consueti orari.