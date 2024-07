video suggerito

Palio di Siena 2024 rinviato a causa della pioggia: la gara si terrà mercoledì 3 luglio Il Palio di Siena è stato rinviato a causa della pioggia: la gara non si è infatti svolta ieri, martedì 2 luglio, a causa del maltempo. La corsa si terrà oggi, mercoledì 3 luglio, alle 19.00. Sarà inoltre consegnato il dapprellone al vincitore e alla sua contrada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente Palio di Siena nella giornata di ieri, 2 luglio: è stato infatti rinviato a causa della pioggia e la corsa è stata rinviata ad oggi, mercoledì 3 luglio, alle 19. Ad annunciare il rinvio causa pioggia è stata la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico, in piazza del Campo. L'orario resta lo stesso che era stato fissato per la giornata di ieri, prima che il maltempo compromettesse l'evento.

Lo slittamento del Palio è stato deciso a causa dell'improvviso maltempo che si è abbattuto su piazza del Campo ieri, circa 15 minuti dopo l'uscita dei cavalli delle 10 Contrade dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico. La sindaca Nicoletta Fabio ha quindi deciso di sospendere la gara e rinviarla a oggi per motivi di sicurezza, visto che i cavalli avrebbero dovuto correre sulla pista di tufo. Sulla facciata del Palazzo del Podestà è stata quindi esposta la bandiera verde, che segnala che il Palio è stato rimandato.

Il Palio è stato rinviato nella sua storia circa 80 volte e non è la prima volta che il maltempo decreta lo slittamento dell'appuntamento al giorno seguente. Generalmente sono stati rinviati di 24 ore, ma si contano rinvii anche di due e più giorni o anticipi di un giorno. Pochissimi i Palii rinviati il mese dopo o a settembre. Successe per l'evento del 2 luglio 1824 (rimandato al 27 settembre) e per quello del 1848, scivolato all'ottobre dell'anno seguente. Gli anni 1794, 1800, 1806, 1842, 1851, 1869 e 1870 vedono entrare nella storia i Palii di luglio e di agosto, tutti rimandati.

Dal ‘900 in poi sono stati in tutto 19 i Palii rinviati: i più eclatanti furono quello del 1932 per pioggia e quello del 1966, 1983 1 991 per pioggia. Nel 2020, anno della pandemia da Covid-19, il Palio venne proprio annullato. Rimandato, invece, quello di agosto 2022.

Si correrà oggi, mercoledì 3 luglio, intorno alle 19. L'evento è stato infatti spostato allo stesso orario previsto per ieri. Nella giornata odierna sarà inoltre annunciato il vincitore con l'assegnazione del drappellone(anche chiamato cencio). È stato confermato anche l'ordine ai canapi di martedì 2 luglio.

Il Corteo Storico si è svolto ieri in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle ore 17 alle ore 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse. Alle 17.10 inizierà lo sgombero della pista, mentre alle ore 17.40 sarà aperta via Dupré per l'accesso all'interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito.

Dalle ore 17.50 alle ore 18.30, i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell'Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari. Alle ore 18.45 circa ci sarà l'uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici.

Previsto per le 18.50 l'ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la sbandierata della vittoria. Infine, alle 19.00, ci sarà l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l'inizio della Carriera.