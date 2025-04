Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 3 aprile: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Dopo una lunga fase di maltempo un campo di alta pressione si sta consolidando sull’Italia, garantendo condizioni di stabilità atmosferica almeno fino a sabato 5 aprile. Le regioni del Centro-Nord e la Sardegna godranno di un clima prevalentemente sereno, con temperature miti e in linea con le medie stagionali, o leggermente superiori. L'anticiclone, tuttavia, risulterà meno incisivo sulle regioni meridionali, dove l’influenza di correnti cicloniche potrà portare maggiore variabilità.

In particolare, nella giornata di venerdì 4 aprile il Sud sarà interessato da nuvolosità irregolare, con possibili brevi piogge. Nonostante questo, il quadro climatico rimarrà tipicamente primaverile, con temperature gradevoli e senza eccessi.

Lo scenario meteorologico cambierà radicalmente a partire da domenica 6 aprile, quando una perturbazione fredda in arrivo dai Balcani raggiungerà la Penisola. Il peggioramento si concentrerà soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, accompagnato da un sensibile calo termico. Il fronte freddo sarà seguito da venti settentrionali intensi, che si propagheranno rapidamente dall’Adriatico verso le altre regioni, rendendo il clima più rigido rispetto ai giorni precedenti.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro di bel tempo, la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo per due regioni per domani, 3 aprile.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Molise: Litoranea

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Meteo, le previsioni per domani 3 aprile

Sull'Italia domani prevarrà il bel tempo, con ampie schiarite su gran parte del territorio, specialmente nelle zone lontane dai rilievi. Tuttavia, il Nordovest e la Sardegna saranno interessati da leggere velature, mentre annuvolamenti più consistenti si concentreranno sulle Prealpi, lungo l’Appennino e sui monti della Sicilia.

Nel pomeriggio, l'instabilità atmosferica potrà dar luogo a brevi rovesci in prossimità dell’Appennino calabro-lucano e, in maniera più isolata, sulle alture del basso Lazio, dell’Abruzzo e della Sicilia. Possibile lo sviluppo di temporali anche nel Salento. Le temperature massime continueranno a salire, con valori compresi tra i 16 e i 22 gradi.