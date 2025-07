video suggerito

Palio di Siena del 2 luglio in diretta TV: orario, dove vederlo e le contrade Oggi, mercoledì 2 luglio, si terrà il Palio di Siena. Sarà possibile seguire la telecronaca in diretta TV. L'appuntamento è alle ore 17:10 su La7 con Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. A partecipare saranno dieci contrade. Vediamo come seguire la diretta TV e i cavalli e i fantini associati a ciascuna contrada.

A cura di Daniela Seclì

Oggi, mercoledì 2 luglio, si terrà il Palio di Siena. Sarà possibile seguire l'evento di Piazza del Campo in diretta TV a partire dalle ore 17:10. L'appuntamento con la telecronaca è su La7. A partecipare, come vuole la tradizione, saranno dieci contrade: Selva; Drago; Valdimontone; Lupa; Chiocciola; Oca; Bruco; Tartuca; Istrice; Pantera. Vediamo come seguire la diretta TV e i cavalli e i fantini associati a ciascuna contrada.

A che ora e dove vedere il Palio di Siena in tv mercoledì 2 luglio

Mercoledì 2 luglio sarà possibile assistere al Palio di Siena comodamente seduti sul divano di casa. Anche quest'anno, infatti, l'evento sarà seguito in diretta da La7. L'appuntamento è alle ore 17:10. A occuparsi della telecronaca da Piazza del Campo a Siena saranno Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Grazie ai servizi di Andrea Milluzzi, poi, gli spettatori si immergeranno nell'atmosfera dell'evento tra retroscena e aneddoti. Elena Testi, invece, intervisterà gli spettatori più illustri.

Chi sono i fantini e gli accoppiamenti con i cavalli

Vediamo le Contrade che parteciperanno al Palio di Siena del 2 luglio 2025 e quali cavalli e fantini sono stati loro assegnati:

Per la Contrata della Selva il cavallo Zenis e il fantino Andrea Sanna;

Per la Contrada Drago il cavallo Diosu de Campeda e il fantino Michel Putzu;

Per la Contrada Valdimontone il cavallo Comancio e il fantino Giuseppe Zedde;

Per la Contrada Lupa il cavallo Ares Elce e il fantino Antonino Mula;

Per la Contrada Chiocciola il cavallo Tale e Quale e il fantino Giosuè Carboni;

Per la Contrada Oca il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni;

Per la Contrada Bruco il cavallo Viso d'Angelo e il fantino Jonatan Bartoletti detto "Scompiglio";

Per la Contrada Tartuca il cavallo Zio Frac e il fantino Carlo Sanna;

Per la Contrada Istrice il cavallo Dorotea e il fantino Enrico Bruschelli;

Per la Contrada Pantera il cavallo Arestetulesu e il fantino Francesco Caria.

Il trofeo per il vincitore del 2 luglio

Secondo quanto stabilisce il regolamento, alla Contrada vincitrice il Comune assegna il Palio (Drappellone di seta dipinto). Nella corsa del 2 luglio, sul palio è raffigurata Maria Santissima che si venera nella chiesa di Provenzano. Inoltre, è impressa la data della corsa, lo stemma della Balzana ma anche gli stemmi degli antichi Terzieri della Città e quelli del Capo dell'Amministrazione Comunale in carica e delle dieci Contrade che corrono. La contrada vincitrice, inoltre, riceve dal Comune 70 monete d'argento che si rifanno alle monete dell'antica Repubblica Senese. Un'attestazione ufficiale della vittoria, che certifica l'iscrizione nel registro, viene consegnata sia alla Contrada vincitrice che al fantino. È previsto un premio anche per il proprietario del cavallo che ha ottenuto la vittoria: una bandiera di seta con lo stemma della città e la data della corsa e un premio in denaro che viene stabilito di volta in volta. Quest'anno sarà di 2mila euro.