Affari tuoi, Valentina: “Ho chiesto al mio fidanzato di mettere le mutande al contrario per vincere”, ma perde 300mila euro La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 21 giugno. Ha giocato Valentina dall’Umbria con il fidanzato Matteo. Per scaramanzia la pacchista ha chiesto al suo compagno di indossare le mutande al contrario, ma ha commesso l’ingenuità di accettare l’offerta del Dottore. Nel suo pacco c’erano 300mila euro. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 21 giugno ha giocato Valentina dalla regione Umbria. Ha pescato il pacco numero 19, che conteneva solo 20 euro, che ha cambiato con il pacco 18. Si è fatta accompagnare dal fidanzato Matteo a cui, per scaramanzia, aveva chiesto di "indossare le mutande al contrario". Poi, però, ha preferito non giocare fino in fondo e quando il Dottore Pasquale Romano ha offerto 40mila euro ha deciso di accettare: "Questi soldi mi fanno comodo". Nel suo pacco c'erano 300mila euro.

Chi è Valentina, la storia della concorrente dell'Umbria e del fidanzato Matteo

Valentina è la concorrente dell'Umbria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda sabato 21 giugno. Viene da Terni, ha un negozio di abbigliamento da donna. Ha voluto al suo fianco il fidanzato Matteo, che è "operaio nell'acciaieria". Matteo ha spiegato che si conoscevano da prima che si mettessero insieme. Ma Valentina ha commentato: "Mi stava antipatico". Poi si sono innamorati e oggi vorrebbero andare a convivere. Stefano De Martino ha svelato una curiosità sulla concorrente e sulla bizzarra richiesta fatta al suo compagno: "Valentina è scaramantica, ha chiesto a Matteo di mettere le mutande al contrario". La concorrente ha confermato e ha aggiunto: "Però non l'ha fatto. Ci siamo buttati un po' di sale dietro alle spalle". Nel corso della puntata, Stefano De Martino è tornato sull'argomento: "Quel poverino ha rischiato di mettersi le mutande al contrario, pensa pure alla scomodità".

Affari tuoi, la partita di Valentina: quanto ha vinto nella puntata del 21 giugno

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Valentina contenevano 30mila euro, 100 euro, 200mila euro, 500 euro, 50 euro e 100mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. La concorrente ha spiegato che il pacco 19 non le diceva niente e quindi ha accettato il cambio. Ha preso il pacco numero 18. Poi ha aperto tre pacchi che contenevano: la Rocciata, Gennarino e 50mila euro. Il Dottore ha offerto 24 mila euro, ma l'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto subito dopo conteneva 15mila euro. Valentina ha deciso di aprire il pacco numero 19, precedentemente in suo possesso: conteneva solo 20 euro. Poi ha aperto il pacco contenente 5mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Valentina e Matteo hanno aperto il pacco che conteneva 75mila euro. Il Dottore ha offerto 24mila euro. La concorrente ha rifiutato di nuovo l'offerta e ha pescato il pacco che conteneva 1 euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Valentina ha preferito continuare a giocare e ha aperto il pacco contenente 10mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma la concorrente ha tenuto il numero 18. Il pacco aperto subito dopo conteneva 10 euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Valentina ha ammesso: "Si inizia a fare dura. Io andrei avanti, però è tosta". Dopo avere riflettuto ancora un po', ha comunicato la sua decisione: "Questi soldi mi fanno comodo, quindi ringrazio il dottore e accetto l'offerta". Alla fine sono rimasti i numeri legati alle nonne di Valentina e Matteo che non ci sono più: il 9 e il 18. Valentina ha raccontato un aneddoto: "Una mattina non c'era nessuno in casa, alle 7 del mattino mi si è accesa la tv da sola su quel canale, proprio il 9". De Martino ha commentato: "Cosa c'era in onda alle 7 del mattino sul Nove". E la concorrente ha detto che c'erano "gli animali". Il conduttore ha ironizzato: "Noi li mandiamo in onda alle 08:30 di sera (e ha indicato Lupo, ndr), saranno liberi sul Nove di farli vedere alle 7 del mattino. Ognuno fa il palinsesto come crede, è giusto". Nel pacco numero 18 c'erano 300mila euro. Stefano De Martino ha commentato: "Stasera le mutande al contrario le aveva messe il dottore".