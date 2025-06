video suggerito

Palio di Siena 2025, il programma con gli orari da giovedì 26 giugno a mercoledì 2 luglio A Siena è tutto pronto per il Palio del 2 luglio. La manifestazione inizierà oggi, giovedì 26 giugno, alle 19 con la cerimonia di presentazione del Drappellone, il trofeo che sarà consegnato alla Contrada vincitrice (chiamato dai senesi 'cencio'). Domenica 29 l'assegnazione dei cavalli e il 2 luglio la vera e propria gara.

A cura di Eleonora Panseri

Il tufo è stato steso a Piazza del Campo e a Siena è tutto pronto per il Palio del 2 luglio. A partire da oggi, giovedì 26 giugno, iniziano gli appuntamenti che precedono la gara.

Tra pochi giorni migliaia di spettatori da tutta Italia e dal mondo arriveranno nella città toscana per assistere all'evento. La giostra equestre in cui si sfidano le 17 Contrade ha origini molto antiche (il 1632 è l'anno della prima testimonianza scritta dell’evento) e per i senesi è una tradizione molto importante che accende la rivalità tra Contrade.

Alle ore 19 di oggi, all’interno del Cortile del Podestà, è in programma la cerimonia di presentazione del Drappellone: chiamato dai senesi ‘cencio', è il trofeo che sarà consegnato alla Contrada vincitrice. Quest'anno è realizzato da Riccardo Manganelli.

Domenica 29 giugno ci sarà l‘assegnazione dei cavalli alle Contrade, mentre il 2 luglio si terrà la vera e propria gara. Ecco tutti gli appuntamenti:

Venerdì 27 e sabato 28 giugno sono in programma in piazza del Campo le prove regolamentate per i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria. Inizio dalle ore 5.30.

sono in programma in piazza del Campo le per i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria. Inizio dalle ore 5.30. Domenica 29 giugno è il giorno della Tratta: dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie, alle ore 9 il mortaretto sancirà l’uscita dei primi cavalli dall’Entrone di Palazzo Pubblico. Dopo le batterie si terrà la riunione dei Capitani per la scelta dei 10 cavalli , quindi si svolgerà l’assegnazione alle Contrade che parteciperanno al Palio.

è il dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie, alle ore 9 il mortaretto sancirà l’uscita dei primi cavalli dall’Entrone di Palazzo Pubblico. Dopo le batterie si terrà la riunione dei Capitani per la , quindi si svolgerà l’assegnazione alle che parteciperanno al Palio. Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle ore 8.40 si terrà lo sgombero della pista e alle ore 9 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le prove mattutine; nel pomeriggio alle ore 19.15 lo sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.45 e alle ore 19.45 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali.

alle ore 8.40 si terrà lo sgombero della pista e alle ore 9 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le nel pomeriggio alle ore 19.15 lo sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.45 e alle ore 19.45 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali. Martedì alle ore 17.30 da Palazzo Pubblico partirà anche la processione solenne alla presenza delle autorità per accompagnare il Drappellone presso l’Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano.

da Palazzo Pubblico partirà anche la alla presenza delle autorità per accompagnare il Drappellone presso l’Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano. Mercoledì 2 luglio, giorno del Palio, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino, mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40 per la Provaccia. Alle ore 17.20 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico e alle 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

Ricordiamo che il giorno della gara dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, solo da via Dupré.

Le Contrade senesi sono 17: Bruco, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Oca, Aquila, Chiocciola, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre, Valdimontone. Le rivalità che animano il Palio hanno origini antiche e alcune nascono proprio per episodi accaduti durante la giostra.

Alla gara possono partecipare solo dieci fantini: i Capitani delle Contrade scelgono i cavalli che poi vengono assegnati mediante estrazione a sorte. I fantini sono convocati dalle Contrade sulla base della lealtà, del prezzo e delle gratifiche.

L’art. 59 del Regolamento stabilisce che il fantino abbia compiuto la maggiore età, non debba avere in corso "punizioni di esclusione e neppure avere pendenti ricorsi presso organismi esterni al Comune”.

Il Palio consiste in tre giri di Piazza del Campo: vince la Contrada il cui cavallo che, con o senza fantino (il cosiddetto cavallo ‘scosso'), compie per primo i tre giri della piazza.