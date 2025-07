Palermo, 11enne muore in ospedale, aveva abiti sporchi di benzina e segni di violenza: aperta un’inchiesta

La Procura per i Minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla tragica morte di una ragazzina di 11 anni, trasportata nei giorni scorsi all’ospedale Buccheri La Ferla del capoluogo siciliano.

Secondo quanto riferito, quando è arrivata al nosocomio la bambina aveva vestiti imbevuti di benzina e segni evidenti di violenza sul corpo. Al momento non è chiaro se la vittima fosse già deceduta al momento dell’arrivo in ospedale o se sia spirata successivamente. I magistrati hanno disposto l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso.

Sono stati ascoltati i genitori della ragazza, la cui famiglia risiede in una zona semi-periferica del capoluogo siciliano. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Palermo.