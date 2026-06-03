Trovato col volto insanguinato, muore al Policlinico di Palermo: sarebbe stato aggredito da un altro paziente

L’uomo, un 86enne, trovato ferito nel reparto di medicina e chirurgia d’urgenza del Policlinico di Palermo, dove era ricoverato. I familiari hanno presentato denuncia, aperta inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti.

Immagine di repertorio

Un anziano di 86 anni è morto al Policlinico di Palermo, nel reparto di medicina e chirurgia d'urgenza dove era ricoverato. A quanto emerso, il paziente era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato: il sospetto è che possa essere stato colpito da un altro paziente ricoverato nello stesso ospedale.

In seguito al decesso i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i due uomini ricoverati a Palermo – per ragioni ancora tutte da chiarire – sarebbe nata una discussione che poi sarebbe degenerata.

Tutto sarebbe accaduto nella stanza in cui si trovava l’86enne poi deceduto: l’uomo sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere riportando così lesioni gravi. È stato soccorso subito dal personale medico, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive all’episodio e dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto.

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I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato le cartelle cliniche e in queste ore stanno ascoltando pazienti e operatori che erano presenti al momento dei fatti. Le indagini sono in corso: sarà necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto dal paziente sia stato determinante per il decesso.