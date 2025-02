video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: Leone e Pesci romantici L'oroscopo della prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati dal 28 febbraio al 2 marzo 2025: ci sarà un pochetto di tregua per segni cardinali (Capricorno, Cancro, Ariete e Bilancia) grazie a Marte che smette di essere retrogrado! Le previsioni astrali segno per segno.

Arriva la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: ecco chi verrà baciato dalla fortuna nelle previsioni astrali della prossima settimana. Le situazioni emozionanti, almeno per l'astrologa, sono due. La prima che Marte torna diretto e quindi la nostra voglia di litigare diminuisce. La seconda che il 28 febbraio ci sarà una bellissima Luna nuova in Pesci con grande allineamento proprio nel dodicesimo dei segni zodiacali, quello più magico.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco l'oroscopo per la prossima settimana e la classifica dei segni più fortunati dal 28 febbraio al 2 marzo 2025.

12. Bilancia

Lo so che mi odi, cara Bilancia, ma giuro che non sono io a dirigere il traffico stellare. La bella notizia pero é che Marte non più retrogrado ti rende stanca ma non più nervosa come un coccodrillo allo zoo nella giornata delle gite scolastiche. C'é però della sana sicurezza in te stessa da recuperare, servirebbe proprio un corso universitario intensivo!

11. Vergine

Tutti questi pianeti in Pesci ti rendono infastidita come dal vicino che sgranocchia i popcorn al cinema. Inutile dire che preferisci la solitudine della biblioteca al casino della discoteca e che anche le prime belle giornate di primavera non riusciranno a toglierti la malinconia. Al massimo programmi il cambio dell'armadio della mezza stagione!

10. Gemelli

La Luna piena cerca di spegnere i vostri entusiasmi ma sarà dura! Per fortuna anche il cervello va per conto suo e i sentimenti sono veri e sinceri e soprattutto non sarete certo timidi nel dimostrarli. L'amore viene vissuto in tutte le sue sfaccettature, nessuna esclusa!

9. Capricorno

C'è un leggero miglioramento della situazione e tu almeno trasformi tutte le tue polemiche brontolone in critiche costruttive. Magari anche autocritiche, sarebbe ottimo! Insomma resti ancora rigido come il baccalà prima di essere mantecato ma silenziosamente emotivo. Se qualcuno ti parla dei suoi problemi tu almeno li ascolti davvero!

8. Sagittario

I pianeti in Pesci con la Luna nuova ti creano dubbi amletici e confusione adolescenziale ma in compenso anche un subbuglio ormonale ed emotivo degno di nota. La tua dolce metà amerà tantissimo questa versione di te che fai cose pazze per amore!

7. Toro

In questi giorni non sei bravissimo a gestire i sentimenti, te la cavi decisamente meglio con i lavori manuali. Però Torone direi che il tuo cuore si sta ammorbidendo come un purè di patate e tu non vedi l'ora di metterci anche il piacere dell'ultimo cotechino dell'anno. Insomma poche parole ma tanti battiti di cuore e di ciglia.

6. Ariete

Sentimentalone così non ti si vedeva davvero da tempo: praticamente sei una drama queen come una diva anni '30. Arietone so che mi mancherai così amoroso e pigrone. Il bello é che hai gli occhi lucidi anche quando guardi un film horror.

5. Cancro

Divertiti come un pazzo adesso che hai Marte nel tuo segno ma meno paranoico di come é stato negli ultimi due mesi. Puoi ritrovare la voglia di fare cose e anzi soprattutto di farle da solo, che comunque l'amorevolezza diplomatica non é ancora tornata ad essere in te come al solito. W l'indipendenza!

4. Scorpione

Ma quanto ti piace quando senti le energie creative fluire in te libere e calorose come il vino rosso il sabato sera. Marte non accenna a smorzare quello sguardo furbetto ma Mercurio ti propone un ventaglio di nuovi argomenti di discussione per attaccare bottone. Sei nel pieno del tuo carisma!

3. Acquario

Sei ufficialmente la rivelazione di questo inizio d'anno come la skincare coreana e tutti ti vogliono ma soprattutto tutti ti vogliono provare. Nel senso di uscire con te per conoscere cosa hai da dire! In effetti affascini irresistibile più di un capo in saldo al 90% ma di stagione. Non provarci nemmeno a tenere distanti le persone intorno a te.

2. Leone

Sei più che in linea con il romanticismo spinto di questa settimana e se ti si propone una maratona di film d'amore tu sei già seduto sul divano. Tutto in te é emozione e anche decidere il menu della cena sarà una questione puramente sentimentale. L'amore é al primo ma anche unico posto della tua lista di cose da fare.

1. Pesci

Non puoi che essere tu il grande protagonista della settimana dato che il 28 tutti i pianeti si daranno appuntamento nel tuo segno zodiacale manco dessi da bere gratis. Tu cogli al volo gli sguardi ma anche le opportunità e hai un fiuto da agente segreto. Senti anziché pensare!