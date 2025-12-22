Oroscopo 2026, i transiti astrologici nel prossimo anno: i segni coinvolti e che cosa significano

Saturno in Ariete, i nuovi segni dei pianeti lenti e Giove che si divide tra Cancro e Leone: quali sono i transiti astrologici del 2026 e quali segni zodiacali saranno più coinvolti.

Quali saranno i transiti astrologici del 2026? Questo articolo che state per iniziare a leggere sarà molto importante dal punto di vista astrologico, soprattutto per chi intende davvero comprendere il linguaggio dell'astrologia e farne uno strumento importante per capire quello che le stelle ci stanno dicendo.

L'astrologia è un sistema di simboli che si basa sullo scorrere ordinato del tempo, scandito attraverso il movimento dei pianeti del sistema solare lungo una linea immaginaria che si chiama eclittica. Questa linea è stata costruita in base al movimento del Sole intorno alla Terra, che ovviamente è un movimento apparente. È proprio questa linea che passa attraverso le 12 costellazioni dello Zodiaco. Queste costellazioni sono poi diventate 12 simboli, 12 tappe ciascuna rappresentante un archetipo.

I pianeti si muovono costantemente lungo l'asse dell’eclittica, compresa la Terra che però noi non consideriamo dato che è il nostro punto di vista. L'astrologia legge simbolicamente i transiti dei pianeti nei segni zodiacali che appunto ne definiscono le qualità.

Vediamo quindi quali saranno i grandi transiti del 2026 che, come già è stato nel 2025, presentano anche delle importanti novità in merito alle posizioni dei pianeti lenti.

Giove tra Cancro e Leone

Partiamo dal transito di Giove che, dei pianeti che andremo a considerare, è quello più veloce. Giove, che simboleggia l'abbondanza, la socialità e l'ottimismo, si trova nei primi sei mesi nel segno del Cancro, da dove simbolicamente amplifica l'importanza dei valori legati all'accoglienza, alla famiglia e alla rassicurazione emotiva, e poi il 1° luglio passerà nel segno del Leone, da dove invece andrà a enfatizzare la forza dell'ego. Dato che il 2026 sarà un anno in cui l'elemento fuoco sarà molto potente, questo lo diventerà ancora di più con il passaggio di Giove in Leone.

Saturno in Ariete

Il secondo transito per velocità dei pianeti che andiamo a considerare è quello di Saturno, che sta in un segno zodiacale poco più di due anni e mezzo e che ufficialmente col 2026 entrerà nel segno dell’Ariete. Saturno in Ariete indica simbolicamente un potere forte, una legge autoritaria ma anche la nascita di movimenti di rottura e di grande indipendenza. Saturno ha proprio a che fare con le regole, le strutture più formali, e il fatto che sia in Ariete indica da un lato una particolare forza e dall’altro un’indipendenza, quindi una rottura innovativa con la tradizione.

Il grande triangolo dei pianeti lenti

La grande particolarità di questo biennio 2025-2026 sta proprio nel grande triangolo maschile (dove “maschile” è un archetipo, non certo un genere) che si viene a creare e che col 2026 diventa definitivo. I tre pianeti lenti infatti si stanno trovando contemporaneamente a entrare in tre nuovi segni zodiacali: Plutone in Acquario, Nettuno in Ariete e Urano in Gemelli. I nuovi ingressi in un segno zodiacale di questi pianeti indicano sempre un importante cambiamento dal punto di vista dei valori sociali, e il fatto che avvengano contemporaneamente per tutti e tre indica un’inversione di rotta davvero importante.

I tre segni zodiacali coinvolti, che danno quindi la qualità a questa grande spinta potente, sono segni che parlano di innovazione, creatività, indipendenza, rottura delle regole, lotta per i diritti e le libertà, innovazione tecnologica. Sentiremo quindi ancora di più la spinta all'azione, alla velocità, alla performance, all'esibizionismo, che non deve essere vista in termini di “negativo” o “positivo” ma piuttosto in termini di opportunità. Come poi, come singoli e come società, decideremo di vivere queste energie sarà nel libero arbitrio di ciascuno di noi. Quello che consiglio sempre è di non perdere, spinti da tutta questa azione fattiva, la concentrazione e la centratura sul nostro io attraverso la presenza umana e spirituale.