Oroscopo 2026, come sarà il prossimo anno per Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni per i segni di fuoco

Per i segni di fuoco si prospetta un 2026 da veri grandi protagonisti: Saturno sarà in Ariete e Giove in Leone a partire dal 1° luglio. Questi due pianeti però, seppure saranno entrambi a favore dei segni di fuoco, hanno delle energie, cioè delle modalità di esprimersi, differenti. Il bello per i segni di fuoco è che, soprattutto a partire dall'estate, entrambe queste energie inizieranno a collaborare per rendere il periodo davvero memorabile.

Saturno dal segno dell'Ariete porterà determinazione, rigore, grande voglia di mettersi in gioco a dei segni zodiacali che già per natura non contano fino a 10 prima di firmare sotto a un nuovo progetto. Saturno però, oltre a rendervi coraggiosi, vi mette anche la testa ben avvitata sulle spalle e un saggio commercialista alle calcagna. Quindi, insomma, potete stare un po' più tranquilli del solito quando prenderete anche grandi decisioni. Occhio però, perché Saturno coinvolgerà soltanto la prima metà di tutti e tre i segni di fuoco: infatti resterà in Ariete quasi tre anni muovendosi, come sempre, oscillando avanti e indietro lungo il cerchio dello zodiaco, ma nel 2026 percorrerà solo la prima metà del segno.

Abbiamo detto che anche Giove sarà a favore dei segni di fuoco. Giove però è un pianeta esattamente opposto a Saturno per qualità: qui si parla di abbondanza, vitalità, voglia di divertirsi e di socializzare, piaceri sfrenati e tantissime energie. A partire dal 1° luglio Giove nel segno del Leone sarà pronto a infiammare questi tre segni zodiacali che, ancora più del solito, si innamoreranno a vista d'occhio, perderanno la testa, penseranno in grande e soprattutto non avranno mai alcuna intenzione di spegnersi. Con tutte queste energie che vi aspettano, direi di risparmiare le forze il più possibile per poi tenervi pronti a scattare.

Ariete

Sarai tu, caro Ariete, a ospitare proprio il pianeta Saturno nel tuo segno zodiacale a partire dalla fine di febbraio e, nello specifico, a essere interessati da questo passaggio saranno tutti gli Ariete nati nel mese di marzo e i nati nei primi sei giorni di aprile. Abbiamo detto che Saturno percorre solo la prima metà del segno. Saturno nel segno ti renderà ancora più determinato del solito, pronto a risolvere le cose non appena si presentino al tuo cospetto, deciso e determinato a non chiedere consiglio quasi a nessuno e pronto ad andarti a prendere tutto quello che desideri come se fossi Attila che scende in campo. Occhio però perché, nella prima parte dell'anno, prima che arrivi Giove a favore, quello stesso pianeta (Giove) sarà a sfavore e quindi Saturno potrebbe presentarsi facendoti provare ansia da prestazione e bisogno di realizzazione e di conferme più che immediate. Sarà soltanto con l'ingresso di Giove nel segno del Leone (il primo di luglio) che il tuo Saturno potrà portarti un'audacia e un coraggio mai visti prima e renderti capace di prendere quelle decisioni che rimandi da troppo tempo. Mischiare voglia di ottenere risultati e leggerezza giocosa, direi che è davvero il modo migliore per viverti i sei mesi dall'estate in poi. Inutile dire che ogni tuo successo verrà festeggiato alla grande! Ultima piccola nota per Nettuno che entra nel tuo segno zodiacale e inizia a portare una grande dose di fantasia e creatività: la sicurezza nelle tue idee, anche quelle più strampalate, sarà davvero ai massimi livelli. Insomma, gli Ariete nati nei primissimi giorni del segno, intorno al 21 marzo, potranno quindi in questo 2026 pensare di diventare dei grandi leader all'interno dei loro circuiti.

Leone

Diciamo che in questo 2026 ti giochi perfettamente alla pari, a metà, il premio del segno zodiacale più fortunato dell'anno. Questo perché gli astrologi, quando devono parlare di un segno fortunato guardando l'intero anno, si rivolgono prima di tutto al pianeta Giove, che appunto è il pianeta della fortuna, dell'abbondanza, dei piaceri e dell'accoglienza. Questo Giove esattamente per metà anno, a partire dal 1° luglio 2026, sarà nel tuo segno zodiacale e amplificherà la tua già sconfinata e irrefrenabile voglia di emergere, avere successo, esibirti ed essere al centro dell'attenzione. Le tue qualità di segno di fuoco nella seconda metà dell'anno saranno assolutamente incontenibili, esaltate come non mai. Nei primi sei mesi dell'anno invece la grande caratteristica dell'oroscopo del Leone sarà la presenza di Saturno a favore che renderà la tua determinazione al risultato ancora più potente, intransigente e forte. Nel tuo caso infatti Saturno si trova in trigono, quindi in una posizione dalla quale ti fa soltanto bene. Sarà fin da subito un anno sul quale puntare per realizzare i tuoi progetti senza perderti in distrazioni. Certo, almeno nella prima parte dell'anno ogni tanto questa voglia di arrivare ai tuoi obiettivi potrebbe renderti ancora più egoriferito del solito: difficilmente deciderai di rallentare per aspettare qualcuno rimasto indietro. In compenso, però, chiunque dovesse chiedere il tuo aiuto lo riceverà senza alcuna remora. Dal 1° luglio poi, grazie a Giove, sentirai una carica di ottimismo, energie e la tua già famosa capacità di essere il re della festa sarà incontrollabile. Occhio soltanto a tenere i piedi per terra quando valuti i rischi di una qualsiasi impresa perché Saturno ti porta voglia di arrivare in alto e Giove ti fa dimenticare i pericoli. Con il 2026 poi, soprattutto dalla tarda primavera, ti libererai ufficialmente da Urano che negli ultimi sette anni (procedendo poco per volta lungo il segno) ti ha spesso costretto a guardare in faccia delle rivelazioni in una maniera non sempre carina, qualche volta soffiando sul tuo castello di carta. Ora ne sei ufficialmente libero.

Sagittario

Le notizie del tuo 2026 sono davvero grandiose da tutti i punti di vista! Prima di tutto tra gennaio e febbraio ti liberi ufficialmente da Saturno e anche Nettuno che ti hanno effettivamente dato parecchio fastidio: Saturno negli ultimi tre anni e Nettuno negli ultimi 14 (anche se, ricordati sempre, quando un pianeta è lento procede passo passo coinvolgendo piccole porzioni di nati sotto un segno zodiacale). È vero però che questo Saturno contro ultimamente si è sentito parecchio e ha messo in discussione la tua meravigliosa capacità di credere in te stesso, soprattutto dal punto di vista intellettuale. Hai assaporato la solitudine, il dubbio, il bisogno di riguardare alcune certezze e di sistemare alcune cose lasciate in sospeso. Addirittura proprio questo Saturno non solo smette di darti fastidio, ma contemporaneamente passa a favore, quindi tutti i Sagittario nati entro il 6 dicembre avranno nel 2026 il sostegno di questo pianeta che porta a una grande voglia di costruire cose, sia materialmente sia metaforicamente. E tu, che sei un segno zodiacale intellettuale, grande conoscitore e soprattutto grande insegnante, adori queste caratteristiche, queste potenzialità. È il momento giusto, per esempio, di mettere su famiglia, pensare a una crescita nel lavoro o anche iniziare dei progetti a lunghissimo termine. Ma il vero periodo indimenticabile inizierà quando anche Giove entrerà nel segno del Leone (il 1° luglio) e da qui avrai contemporaneamente i due pianeti semi-lenti a tuo favore. Il rischio può essere quello di esagerare con l'ampiezza dei sogni e sottovalutare il bisogno di riposo o di lentezza che, non dimenticartelo, è sempre molto importante per centrarti con te stesso e con il resto del mondo. Occhio a non dimenticare di ascoltare anche le persone che si mostrano in un periodo di difficoltà diverso dal tuo!