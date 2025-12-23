Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati del prossimo anno: Giove bacia Cancro e Leone

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati del prossimo anno? L’oroscopo 2026 con classifica dei segni più fortunati vede un alternarsi in cima di segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) e segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) baciati da Giove.

Eccomi qua, con il compito più ardito dell'anno, ovvero quello di fare una classifica dei segni più fortunati per il 2026! Non che io voglia evitare di prendermi delle responsabilità, però è chiaro che ci tengo a chiarire due cosette, anzi tre!

Prima di tutto ricordiamoci che noi non siamo rappresentati soltanto dal nostro sole, cioè dal nostro "segno zodiacale" di nascita, ma almeno nel nostro tema natale ci descrivono altri quattro punti fondamentali che sono il nostro Ascendente, la nostra Luna, la nostra Venere e il nostro Marte. Quindi andrebbero guardati anche questi pianeti personali e valutati ovviamente per quello che è il loro raggio d'azione nella nostra vita nella nostra personalità.

Poi, altro argomento importantissimo: ricordiamoci che il libero arbitrio di ciascuno fa davvero tanto e quindi i transiti, ovvero il favore o il non favore dei pianeti, vengono affrontati da ciascuno in modo diverso e questo modo che scegliamo di affrontare la vita è fondamentale spesso per definirne i risultati.

Infine, una cosa più tecnica: adesso dobbiamo dare uno sguardo generale al 2026, quindi guarderemo principalmente due pianeti ovvero Giove e Saturno. Poi, di mese in mese e di settimana in settimana, i pianeti più veloci fanno la differenza donandoci o togliendoci energie. Per questo chi si trova alla fine della classifica non lo sarà per tutto l'anno costantemente, così come accadrà per tutti coloro che si trovano in cima.

Nel 2026 nello specifico abbiamo detto che guarderemo due pianeti, ovvero Giove, il pianeta della fortuna e dell'abbondanza, che si troverà per i primi sei mesi esatti nel segno del Cancro (dove già si trovava nel 2025) mentre poi passerà nel segno del Leone. L'altro pianeta a cui guardiamo per fare la classifica dei segni zodiacali più fortunati nel 2026 è il temutissimo Saturno, anche se ricordiamoci che non c'è proprio niente da temere! Saturno entrerà praticamente subito nel segno dell'Ariete dove starà per due anni e mezzo abbondanti. Quindi, giusto per darci un'idea, a partire dal 1 luglio avremo entrambi questi pianeti semi lenti in segni di fuoco, che saranno infatti i grandi protagonisti del 2026.

12. Capricorno

Sono sicura che tu non ti scoraggerai a sentire che sei qui nell'ultimo posto dei segni zodiacali più fortunati per tutto il 2026 e voglio spiegarmi bene, soprattutto perché non ha assolutamente senso spaventarsi o maledire l'astrologa! Saturno si pone a sfavore del tuo segno zodiacale che già a partire da giugno 2025 (fino a giugno 2026) risente di Giove in opposizione. Questa combinazione è come se ti costringesse a ricominciare da capo, a spogliarti per rivestirti, a rimetterti in discussione a partire dall'annullamento delle certezze. Nessuno però come un segno zodiacale dove le dominanti sono proprio Marte e Saturno è capace di fare una cosa del genere. Vivi come un grande trasloco e un grande rinnovamento.

11. Bilancia

Se già avevi l'impressione che il 2025 ti avesse creato qualche problema, sappi che il 2026 ti vuole vedere risolutiva senza starci troppo a pensare. Sarai tu infatti il segno zodiacale che se la vedrà col famoso "Saturno contro" nel senso tecnico del termine, dato che Saturno si trova nel segno opposto al tuo che è l'Ariete. Quindi, preparati a rompere con la tua comfort zone, ad uscire allo scoperto e soprattutto a scegliere, decidere, esprimerti ed eliminare quello che non ti rende più felice.

10. Acquario

Sei qui praticamente in una zona di purgatorio della classifica dei segni zodiacali più fortunati per il 2026 perché ti darà parecchio fastidio, dal 1 luglio 2026 in poi, Giove in opposizione. Questo pianeta infatti potrebbe spegnere la tua rinomata socialità e socievolezza e abbassare drasticamente la tua elevata soglia di ottimismo. Questo forse darà più fastidio a te che non alle persone che ti circondano. Tieniti pronto ad un anno in cui rivaluterai le passeggiate solitarie e i pomeriggi silenziosi.

9. Toro

Saturno si piazza proprio alle spalle del tuo segno zodiacale, da dove effettivamente riduce al minimo la sicurezza in te stesso e anche le tue forze ma fino alla fine di giugno quasi non te ne accorgerai. Sarà con il passaggio dal 1 luglio di Giove nel segno del leone, quindi a tuo sfavore, che avrai la sensazione di soffrire il senso dell'abbandono e della scarsità. Il goal del 2026 sarà quello di rivalutare tutti i beni immateriali e ridare il giusto valore a quelli materiali, anche a quelli a cui dovrai rinunciare.

8. Cancro

Come tutti i segni cardinali, anche tu inizi il tuo periodo di confronto con il pianeta Saturno, che è un pianeta che di tanto in tanto ci costringe a fare un punto della situazione, un bilancio e quindi a prendere delle decisioni di cambiamento. E qui sta il bello: sul cambiamento non sei certo uno dei segni più ferrati! A supportarti ci sarà Giove ottimista e vivace fino alla fine di giugno, ma poi dovrai vedertela da solo, con le tue paure e soprattutto dovrai provare ad uscire dalla tua comfort zone di stabilità. Se la prendi bene potresti addirittura divertirti!

7. Scorpione

Con il mese di febbraio 2026 Saturno non ti supporterà più come ha fatto negli ultimi tre anni quindi, quando deciderai di scalare una montagna o anche soltanto una scala condominiale, dovrai farlo con le tue sole forze. Nel 2026 vivrai per i primi sei mesi l'esperienza della leggerezza più spavalda e giocosa di Giove e poi, a partire dal mese di luglio, Giove a sfavore che ti metterà alla prova. Accumula quindi ottimismo all'inizio per poi rimetterlo in campo nella seconda metà dell'anno. Per quanto riguarda l'abbassamento di socialità e giocosità da luglio, direi che tu non sei certo un segno zodiacale che ne risentirà più di tanto in quanto la vita introversa e profonda ti soddisfa abbastanza!

6. Pesci

Con le prime settimane di gennaio perdi Saturno sul tuo sole e la cosa non fa che alleggerirti, facendoti tornare il Pesci romantico e fantasioso di sempre. In più, ancora fino alla fine di giugno, ti godi anche Giove a favore che ti rende spensierato e giocoso, ottimista e pronto a guardare le cose da un punto di vista diverso rispetto alla norma. Sarà soprattutto un primo semestre di grande realizzazione creativa e spirituale.

5. Vergine

Il fatto che il 2026 sia l'anno nel quale ti liberi di Saturno contro direi che già in sé è un ottimo motivo per festeggiare! Sono sicura che tu abbia capito la lezione alla perfezione e che tu abbia già messo in atto, se non già completato, tutte le operazioni di pulizia e di rimessa in asse che il pianeta del tempo ti ha obbligato a prendere in considerazione. Goditi anzi i primi sei mesi dell'anno con un bel Giove a favore che ti distende i muscoli e anche i pensieri, come farebbe un bravo massaggiatore.

4. Ariete

Saturno è proprio ospite nel tuo segno zodiacale e a questa cosa ti dovrai abituare! Saturno che si congiunge a te porta concretezza e fattività ma anche la necessità di stare con i piedi per terra, concentrato e risoluto, rigidamente teso al risultato. Quindi, diciamo ha i suoi pro e i suoi contro. Nei primi sei mesi dell'anno, però, questo Saturno potrebbe lavorare riducendo la tua spontanea vitalità per colpa di Giove a sfavore mentre poi, da luglio, Giove a favore insieme a Saturno, ti renderanno un grande realizzatore di progetti megalitici.

3. Gemelli

Finalmente puoi dire addio a Saturno contro e addirittura godere di Saturno a favore: una vera inversione a U. Tutto quello che hai rimesso in discussione negli ultimi tre anni adesso è pronto a darti la forza di agire e soprattutto di costruire, realizzare, progettare a lungo termine senza sentirti ingabbiato. Arriverà soprattutto Giove a favore a partire dal mese di luglio per farti sembrare una passeggiata qualsiasi nuova impresa, fosse anche un'impresa per veri giganti.

2. Sagittario

In quanto segno di fuoco e soprattutto in quanto unico dei tre segni di fuoco a godere direttamente e totalmente di entrambi i pianeti semi lenti a favore (Giove da luglio e Saturno da subito) direi che ti meriti questo secondo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati! Sentirai che la tua personalità di grande maestro, ma anche di grande innovatore e sperimentatore, sarà realizzata al 100% senza dover rinunciare nemmeno a un pezzetto di nessuna delle due.

1. Leone

Eccoti qua, caro Leone, segno indiscutibilmente vincitore della classifica dei segni zodiacali più fortunati per questo 2026. La bella notizia è che la tua fortuna sarà addirittura un crescendo di energie, di ottimismo, di vitalità e soprattutto di sicurezza in te stesso… Cosa della quale forse non avevi così necessariamente bisogno! Detto questo, però, sono sicura che nell'anno che sta iniziando tu sia prontissimo a mostrarci solo il tuo lato migliore: quello affascinante, ma anche quello da leader.