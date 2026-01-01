Oroscopo 2026, chi avrà Giove a favore: i segni fortunati che godranno del pianeta dei piaceri

Giove è il pianeta della fortuna e dell’abbondanza: guardiamo insieme chi godrà dei suoi favori nell’oroscopo 2026 e chi invece se la vedrà con le sue ristrettezze.

Come accade ogni anno, anche per questo Oroscopo 2026 viene richiesto a noi astrologi di definire quali siano i segni zodiacali più fortunati. Come sapete, ci tengo sempre a farvi delle premesse importanti, casomai leggiate soltanto questo tra gli articoli che ho pubblicato su Fanpage.it sull’argomento.

Prima di tutto non dobbiamo mai dimenticarci del nostro libero arbitrio, ovvero del fatto che il destino è nelle nostre mani e i condizionamenti — anzi, le chiamerei “sollecitazioni” — dei pianeti servono soltanto a indicarci la strada. Evolvere, fluire, mettersi in gioco e in movimento prevede spinte ma anche attimi di rallentamento e revisione. I pianeti, con i loro transiti, dicono proprio questo!

Poi, altra cosa non meno importante: non dimentichiamoci che ciascuno di noi è rappresentato da un intero Tema Natale, nel quale più di cinque sono i pianeti o i punti particolarmente importanti, e tutti devono essere tenuti in considerazione in un oroscopo dell’anno.

Detto questo, parliamo di Giove: il pianeta dell’abbondanza, della felicità, della leggerezza e dell’ottimismo. Giove, tra tutti, è il pianeta che porta abbondanza e buona fortuna, quindi badiamo sempre a quali siano i segni zodiacali che hanno Giove a favore e quali, invece, ce l’avranno a sfavore.

Quali segni zodiacali avranno Giove a favore nel 2026

Nell’Oroscopo 2026 Giove sarà perfettamente diviso a metà: per i primi sei mesi dell’anno, fino alla fine di giugno, Giove concluderà il suo percorso nella seconda e nella terza decade del segno del Cancro. I segni zodiacali che ne godranno, quindi, saranno il Cancro stesso, lo Scorpione, i Pesci, il Toro e la Vergine. Questi segni vedranno amplificati l’ottimismo, il fluire semplice delle cose, la voglia di condividere emozioni e l’abbondanza di relazioni.

È chiaro che Giove a favore ogni tanto rischia di farci perdere la determinazione al risultato, proprio perché ci godiamo il momento e i piaceri; così come può portarci a esagerare con gli stravizi e i piccoli strappi alla regola rispetto alle buone abitudini.

A partire dal mese di luglio, invece, Giove entrerà nel segno del Leone e da quel momento, per i successivi 13 mesi, avremo entrambi i pianeti semienti (Giove, appunto, e Saturno) in segni di fuoco. Giove nel Leone porta coraggio, abbondanza e socialità coinvolgente a Leone, Ariete, Sagittario ma anche Gemelli e Bilancia. Quasi tutti questi segni sono di natura già particolarmente energici, impulsivi, entusiasti e creativamente coinvolgenti, quindi questa iniezione extra di giovialità — che di per sé è assolutamente fortunata e positiva — deve essere sempre gestita con cautela. Il rischio di esagerare con l’ottimismo e non vedere le piccole difficoltà è molto alto, ma tutti avranno voglia di correrlo.

Chi avrà Giove a sfavore nel 2026?

I segni zodiacali che nel 2026 avranno Giove a sfavore — e che quindi se la dovranno vedere con imprevisti economici, stanchezza, desiderio di ritirarsi nella propria introspezione e intimità, fatiche emotive e fisiche — saranno divisi in due gruppi.

Da gennaio e fino alla fine di giugno avranno Giove a sfavore il Capricorno, la Bilancia e l’Ariete. Capricorno e Bilancia sono di natura abbastanza bravi a gestire Saturno contro, ma meno bravi a gestire Giove a sfavore, dato che la giovialità nei loro caratteri è già scarsa. L’Ariete, invece, potrà approfittare di questo periodo per concentrarsi su Saturno, appena entrato nel suo segno zodiacale e pronto a richiedere decisioni mature e tempestive.

A partire dal mese di luglio, quando Giove entrerà nel segno del Leone, dovranno vedersela con il suo sfavore i segni dell’Acquario, dello Scorpione e del Toro. Acquario e Toro saranno messi alla prova soprattutto sul piano della socialità, mentre lo Scorpione faticherà a vivere le ristrettezze economiche che questo transito può portare.

Non dimentichiamoci, però, che Giove quando è a sfavore ci insegna quanto sia più leggero vivere con l’essenziale, dimenticando il superfluo. È un’ottima occasione per ritrovare il nostro centro, il nostro equilibrio emotivo e per prenderci cura del nostro tempio personale: il corpo e lo spirito.