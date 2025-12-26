Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati nel lavoro: Sagittario e Leone pronti a grandi investimenti

Quali saranno i segni più fortunati nel lavoro per il 2026? Giove è il pianeta legato al benessere, anche economico, e Saturno ci dona stabilità e concretezza lavorativa: i segni di fuoco e i segni d’acqua godranno di questi pianeti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando parliamo della classifica dei segni zodiacali più fortunati nell'ambito del lavoro e, di conseguenza, del denaro, consideriamo sempre i due pianeti semilenti Giove e Saturno. Giove porta benessere anche economico, mentre Saturno regala la determinazione a raggiungere dei risultati anche molto impegnativi. Ci sarebbe poi da considerare anche Nettuno, che passa in Ariete ai primissimi gradi, e che dona una grande apertura mentale per nuovi progetti importanti, oppure Urano che permette salti veloci e occasioni colte al volo.

Come sempre, però, ricordiamoci che il nostro libero arbitrio è fondamentale per definire le situazioni che viviamo. Ricordatevi infine che questa è una classifica annuale, quindi più generica, mentre poi mese per mese e settimana per settimana affronteremo diverse classifiche considerando anche i transiti dei pianeti più veloci, come Marte, ad esempio, che ci dona o ci toglie energie.

12. Acquario

Soprattutto nella seconda parte dell'anno, caro Acquario, avrai la sensazione che le tue tasche non siano bucate ma proprio completamente assenti. Dovrai infatti tenere il più possibile conto delle spese, perché ritrovarti in rosso non sarà così difficile. Più che altro sarà quella caratteristica che hai di coinvolgere senza sforzo nuovi clienti e nuovi collaboratori che sembrerà venir meno. Tutta colpa di Giove a sfavore!

11. Bilancia

Soprattutto nella prima metà dell'anno dovrai imparare a fare a meno del superfluo e riscoprire le gioie dell'essenziale. Tra Giove e Saturno entrambi a sfavore ti ritroverai spesso a dover ridurre al minimo le spese, ritornando a concentrarti su quello di cui hai davvero bisogno. Penso che possa essere davvero una meravigliosa esperienza, soprattutto per liberarti da tutto ciò che è condizionamento da parte dei beni.

10. Capricorno

Vedere te in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per il 2026 nell'ambito lavorativo ci farà molto riflettere e soprattutto deve far riflettere te. Pare proprio che quest'anno, soprattutto nei primi sei mesi, ti chieda di rivedere e rallentare quelli che sono i tuoi ritmi. Il desiderio di ambizione e di realizzazione viene duramente messo alla prova e ti sentirai stanco come non sei mai stato. Questo aspetto deve essere visto come una chiave per ritrovare uno stile di vita più sano e soddisfacente, anche valutando di ridurre le ore in ufficio.

9. Scorpione

Sarà la seconda metà del 2026, quella con Giove a sfavore, che ti vedrà rivedere il tuo modo di spendere e investire denaro. La tua grande capacità però resta quella di reinventarti e soprattutto di non dimenticare di usare il tuo intuito, il fiuto, per comprendere quali saranno le grandi tendenze e quindi prepararti ad esse. Che questo Giove a sfavore sia soltanto un momento di rallentamento verso i tuoi successi.

8. Toro

Giove che ti dà fastidio quando entra nel segno del Leone, ovvero da luglio in poi, significa soltanto un dover abbandonare temporaneamente la tua stabilità, la tua comfort zone e le tue certezze. Quanto spesso, infatti, tu eviti di metterti in gioco e quindi di ottenere successi soltanto per non perdere le certezze stabili che hai. Ricordati che, per poter godere dei successi, bisogna anche saper rischiare e questo Giove te lo insegnerà.

7. Vergine

Dato che tecnicamente ti ho messa nella seconda parte della classifica dei segni zodiacali più fortunati potresti farti prendere subito da una certa ansia, ma ti voglio rassicurare: se sei sopravvissuta all'opposizione di Saturno, che di natura abbassa la performance e riduce il benessere, questo 2026 sarà una passeggiata. Soltanto, nella seconda parte dell'anno tieni i conti monitorati per poter ragionare sul concreto e non sulle tue emozioni che, in fatto di denaro, spesso sono più ansiose del necessario.

6. Gemelli

Dato che vi ho messi in questa buonissima posizione della classifica dei segni zodiacali più fortunati nell'ambito economico per il 2026, vedete di non sperperare già tutto subito o di investire i soldi che non avete ancora guadagnato. Detto questo, però, liberi ormai da Saturno contro, potrete godervi il benessere che viene da Giove già nei primi sei mesi dell'anno, ma direi con un crescendo da luglio in poi.

5. Pesci

Saturno sul vostro segno zodiacale negli ultimi tre anni vi ha insegnato a prevedere, programmare, strutturare e mettervi in una condizione di organizzazione anche delle finanze. Anche se adesso Saturno vi abbandona voi non perdete di vista questi meravigliosi insegnamenti: ricordatevi che ogni grande successo nasce da un piccolo passo. I primi sei mesi del 2026 saranno ottimi dal punto di vista economico e lavorativo.

4. Sagittario

Con Saturno a favore e Giove che vi bacia da luglio in poi vi sentite già così ricchi, d'amore ma anche di denaro, che per il prossimo Natale (Natale 2026, intendo) state già organizzando viaggi intercontinentali da regalare a tutta la famiglia. Direi che tutto quello in cui avete dovuto trattenervi e di cui non avete visto i risultati fino ad ora adesso sembrerà sbocciare e soprattutto conquistarvi successi come una pianta rampicante.

3. Cancro

Il denaro non è mai stato una tua priorità, ma quest'anno, ancora fino alla fine di giugno, con il pianeta dell'abbondanza nel tuo segno zodiacale, hai capito quanto avere pochi pensieri su come arrivare a fine mese ti sia decisamente d'aiuto per dedicare tutte le tue energie all'amore e alla dolcezza. Quindi, insomma, goditi il momento di leggerezza con il quale sfoderi la carta di credito senza pensare al saldo.

2. Ariete

Saturno nel tuo segno zodiacale ti rende perfetto per iniziare grandi progetti anche di scalata lavorativa e soprattutto di investimento economico. Quindi mi sento di dire che sei il segno zodiacale perfetto per mettere le firme alla fine dei contratti. Non ti spaventano le fatiche e sarai anche disponibile a morderti la lingua per risultare più diplomatico. Qualsiasi cosa pur di ottenere i tuoi obiettivi! Stai tranquillo perché li otterrai tutti, superandoli addirittura nella seconda metà dell'anno, quando anche Giove arriverà a baciarti.

1. Leone

Tu che sei il segno dell'oro per eccellenza, con Saturno che ti rende determinato e ti fa alzare l'asticella dei tuoi obiettivi, di certo otterrai tutto quello che sogni. Lavorativamente non avrai paura di buttarti in nuove iniziative e nemmeno di dover lavorare fino a tardi per conquistare quello in cui credi. Se sei alla ricerca di un riconoscimento di qualsiasi genere quest'anno l'avrai e, cosa che non ti dispiace proprio per niente, avrai anche un riconoscimento economico soprattutto da luglio.