Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati in amore e nel sesso: Leone e Cancro imbattibili

Tra tutte le classifiche riguardanti l'oroscopo 2026 che attendete ogni anno con grande entusiasmo c'è ovviamente la classifica dei segni più fortunati in amore e nel sesso… E come darvi torto?

Il pianeta dell'amore, nello specifico Venere, nel 2026 farà soltanto una piccola sosta nell'ultima parte dell'anno tra il segno dello Scorpione e quello della Bilancia, mentre il pianeta che, in modo più specifico, leghiamo alle nostre energie anche erotiche è Marte, che per il 2026 si muoverà senza alcuna sosta, quindi restando in ciascun segno zodiacale per circa 45 giorni, a partire dal segno del Capricorno nel quale si trova il 1° gennaio.

Metteremo quindi insieme i transiti più specifici dei pianeti nel 2026, ovvero quello di Giove e quello di Saturno.

12. Capricorno

Abbiamo capito che in questo 2026 sarai decisamente più impegnato a sopravvivere che non a conquistare il partner. Direi che la cosa migliore da fare è occuparti di te stesso e amare il tuo corpo prima di tutto. Soltanto tanto riposo, tanta cura e tanta attenzione a te, mente e corpo, ti aiuteranno ad affrontare Giove e Saturno contro. La dolce metà dovrà attendere in un angolo almeno la seconda parte dell'anno.

11. Bilancia

Nonostante tu sia il segno zodiacale dell'amore per eccellenza, e spesso la tua priorità è far felice il tuo partner prima che dedicarti alla tua stessa felicità, per questo 2026 le cose saranno un pochino diverse. Che il partner inizi da subito ad arrangiarsi, perché tu, con Giove e Saturno contro almeno fino alla fine di giugno, difficilmente ti priverai di qualcosa per accontentare qualcun altro. E anche chi cercherà di ammorbidirti con baci e coccole dovrà attenersi ai tempi che detti tu, come fossero gli orari di visita ai parenti.

10. Acquario

Non sei certo famoso per essere un segno zodiacale particolarmente dolce e romantico, ma sotto le coperte te la sei sempre cavata benino! In questo 2026 però, soprattutto quando da luglio Giove passa in opposizione, per poter avere il tuo numero di telefono bisognerà firmare degli accordi di segretezza e non essere insistenti se tu non rispondi. I corteggiamenti nei tuoi confronti avranno ben poche possibilità di riuscita.

9. Toro

È strano vederti così in basso nella classifica dei segni zodiacali più amorosi e amorevoli del 2026, ma sono sicura che troverai comunque altri modi per viziarti e compiacerti. Soprattutto nella seconda parte dell'anno, con Giove a sfavore, infatti, preferirai decisamente serate in solitaria che non cene occhi negli occhi, nelle quali non saprai mai che cosa dire.

8. Vergine

Nonostante la nuova leggerezza che conquisterai grazie a Saturno che finalmente ti lascia in pace, l'amore non sarà proprio la tua prima priorità. Questo perché preferisci decisamente dedicarti a te stessa e sarai particolarmente selettiva con le persone alle quali permetterai di corteggiarti. Prima di tutto ad essere affascinato deve essere il tuo cervello, che è ovviamente molto esigente.

7. Gemelli

Vi sentite particolarmente leggeri e divertiti da questo nuovo anno che sta per iniziare e che soprattutto da luglio amplificherà la vostra voglia di conoscere più persone possibili e fare tutte le esperienze che riuscite a infilare in agenda. Quindi l'amore ci sarà, ma sarà un amore collettivo, ampio, fatto di grandi amicizie più che di passioni sfrenate. Anzi, diciamo che le passioni ci saranno, ma dovranno essere lasciate libere. Vi sentite Gemelli più Gemelli che mai!

6. Ariete

Abbiamo detto che sei tra i segni più fortunati di questo 2026, ma dato che Saturno stanzierà nel tuo segno praticamente per tutto l'anno, sarai più rigoroso che tenero, più esigente che romantico, decisamente più solitario e performante che non fascinoso e civettuolo. Le pratiche amorose saranno concesse soltanto al raggiungimento dei risultati personali.

5. Sagittario

La voglia di dedicarti all'amore crescerà andando avanti con i mesi ed esploderà dal mese di luglio in poi, grazie a Giove a favore. Questo però potrebbe essere l'anno delle grandi decisioni, grazie a Saturno che non ti fa più temere promesse a lungo termine e impegni a lunga scadenza. Insomma, l'amore c'è, ma è un amore saggio e pronto a fare grandi passi.

4. Pesci

Adesso che finalmente Saturno vi lascia in pace, voi pesciolini non vedete l'ora di abbandonarvi all'amore in tutte le sue forme: dall'amicizia al flirt, dalla passione agli impegni seri, dal desiderio sfrenato al corteggiamento romantico. Amare sarà la vostra parola d'ordine, soprattutto nei primi sei mesi dell'anno, con Giove a favore. Inutile dire che siamo tutti pronti a scoprire che cosa ci riserverà la tua fantasia creativa, in fatto di conquiste.

3. Scorpione

Se si parla d'amore, ma soprattutto di sesso, tu ti senti sempre chiamato in causa come uno dei massimi esperti dello zodiaco e quest'anno ce lo potrai confermare, soprattutto dato che Saturno smette di renderti responsabile e ti spinge di più ad osare, rischiare, divertirti davvero anche sotto le coperte. La prima parte dell'anno sarà davvero sfrenata!

2. Cancro

L'amore e i sentimenti sono da sempre il tuo forte e quest'anno Giove proprio nel tuo segno zodiacale, ancora fino alla fine di giugno, non ti farà avere alcuna intenzione di limitare le tue fantasie, che non sono tanto erotiche quanto sentimentali. Dei veri film hollywoodiani che ti vedono già vestita di bianco! Se di solito sei solo tu la prima a dirti di andarci piano, adesso, almeno nei primi sei mesi, ti concedo di spingerti un po' più in là con la passione travolgente.

1. Leone

Sì, caro Leone, direi che ti meriti tu il podio della classifica dei segni più fortunati del 2026 per quanto riguarda l'amore e la passione. Ovviamente la cosa non ti stupisce, perché da sempre metti i sentimenti e soprattutto i piaceri, anche quelli del corpo, al primo posto. Quest'anno puoi davvero sbizzarrirti, soprattutto quando arriva Giove nel tuo segno zodiacale a partire dal mese di luglio, e sarà così incontenibile quello che senti nel cuore che andarci piano non sarà la tua strategia.