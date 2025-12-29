Oroscopo 2026, chi avrà Saturno contro: i segni zodiacali che dovranno fare attenzione

Saturno contro è come un grande orologio della nostra vita: chi ha Saturno contro deve fare dei bilanci mentre chi ha Saturno a favore può contare su determinazione e stabilità.

Parlare di Saturno contro fa sempre paura, ma non è proprio il caso! Ricordiamoci che Saturno è il pianeta che indica il passare inevitabile del tempo e il suo scorrere prevede che noi ci modifichiamo e evolviamo di conseguenza. Saturno indica quindi il nostro crescere costante e, di natura, deve andare oltre al desiderio, più superficiale, di stabilità incontaminata. Sono diverse, infatti, le volte della vita in cui Saturno si fa sentire e, quando abbiamo il cosiddetto "Saturno contro", significa che c'è qualcosa nella nostra vita che dobbiamo riprendere in mano, tagliare o sistemare perché non fa più per noi. Saturno nel 2026 entrerà ufficialmente nel segno dell'Ariete a metà febbraio e ci resterà per due anni e mezzo. Nel 2026 percorrerà i primi 14° (su 30) del segno dell'Ariete e da qui ovviamente creerà delle sintonie o delle distonie con i pianeti personali del nostro Tema Natale: prima di tutto il nostro Sole, che è proprio quello che noi chiamiamo "il nostro segno zodiacale". Ricordiamoci però sempre che qualsiasi transito, qualsiasi evento della vita, viene gestito dal nostro libero arbitrio e che è proprio questo che fa la differenza sull'andamento della nostra vita.

Chi avrà Saturno contro nel 2026: i segni zodiacali coinvolti

Nel 2026, quindi, a doversela vedere con la richiesta di ristrutturazione di vita di Saturno saranno i segni cardinali, ovvero prima di tutto Bilancia, Cancro e Capricorno. Questi tre segni zodiacali sono quelli chiamati a fare un bilancio delle proprie vite. Parliamo però delle Bilancia nate entro il 9 ottobre, dei Capricorno nati entro il 7 gennaio e dei Cancro nati entro l'8 luglio. Questo appunto perché Saturno non percorrerà tutto il segno dell'Ariete ma soltanto la sua prima metà. Non c'è certo bisogno di andare in panico, ma semplicemente aprire gli occhi con maturità, valutare quello che ci circonda, pronti a fare i cambiamenti necessari.

Bilancia e Capricorno sono comunque avvantaggiati, dato che le caratteristiche di Saturno fanno proprio parte della loro personalità (astrologicamente parlando). Il Cancro invece dovrà spingersi fuori dalla sua comfort zone e mettere in piedi piccole rivoluzioni personali. Per fortuna, nella prima metà dell'anno ci sarà Giove a dargli la grinta. Sarà l'Ariete, appunto, ad ospitare Saturno nel suo segno zodiacale e questo significa che i nati sotto il segno dell'Ariete entro il 7 aprile saranno chiamati a prendere delle decisioni con maturità, programmazione e stabilità. Questo Saturno non lo vivranno come scontro, ma comunque come una richiesta importante e quindi anche con un aspetto di limitazione della vivacità e della spontaneità che sono invece tipici di un segno di fuoco come l'Ariete.

Chi avrà Saturno a favore nel 2026?

Non dimentichiamoci che ci sono anche dei segni zodiacali che avranno Saturno a favore nel 2026 e che quindi potranno godere del suo favore: grande determinazione, tensione al risultato, capacità di sopportare qualsiasi genere di fatica pur di ottenere i risultati prefissati. Saturno porta stabilità, situazioni che trovano la loro realizzazione continuativa, voglia di mettersi in gioco e anche riconoscimenti pubblici, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Che si tratti di amore o di business, Saturno a favore permette stabilità e crescita. Ad avere Saturno a favore nel 2026 saranno prima di tutto Leone e Sagittario, due segni di fuoco come l'Ariete, ma anche Acquario e Gemelli. Anche in questo caso saranno coinvolti soltanto i nati nella prima metà del segno, ovvero: i Leone nati entro il 9 agosto e i Sagittario nati entro l'8 dicembre, ma anche gli Acquario nati entro il 5 febbraio e i Gemelli nati entro il 7 giugno.