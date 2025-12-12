Oroscopo 2026, come sarà il prossimo anno per Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni per i segni di terra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'aspetto principale dell'oroscopo 2026 che interesserà i tre segni di terra sarà la fine della sollecitazione del pianeta Urano che, a partire dal 2018, si è trovato nel segno del Toro. Urano, passando nel segno del Toro, piano piano, pezzettino per pezzettino, ha sollecitato tutti e tre i segni di terra spingendoli fuori dalla loro comfort zone. Qualche volta portando sorprese, altre infondendo coraggio e altre ancora mettendoli davanti alle cose fatte. In tutti i casi ha spinto a buttarsi, tentare, provare, uscire dagli schemi, prendere iniziative. Dall'estate infatti Urano entrerà ufficialmente nel segno dei Gemelli e quindi smetterà di essere a favore dei segni di terra.

Segno per segno però adesso vediamo quali saranno le sollecitazioni in questo 2026, le cui energie generali saranno particolarmente attive, energiche, correranno veloci verso il futuro e l'innovazione, cosa che non sempre piace ai segni di terra che hanno i loro tempi, i loro bisogni e soprattutto una modalità di azione più fisica. Io credo che questa vostra qualità sarà utilissima in un anno di grande velocità e impulsività: mantenere dei ritmi umani e dei tempi legati alla ciclicità naturale dell'uomo e della natura sarà davvero molto importante e voi sarete bravissimi a farlo.

Toro

I primi sei mesi dell'anno ti vedranno liberarti piano piano di Urano che ufficialmente percorrerà gli ultimi gradi del tuo segno per poi lasciarti definitivamente alla fine di aprile. Urano, che è passato nel tuo segno zodiacale negli ultimi anni, ti ha spesso costretto a guardare in faccia una realtà che avresti voluto serenamente ignorare ancora per un po’, ma sono convinta che abbia fatto un gran bene soprattutto perché ti ha costretto a scendere in campo. C'è stato anche Saturno a favore che adesso finisce il suo percorso. Nei primi sei mesi dell'anno potrai goderti però ancora Giove che ti aiuta ad amplificare la tua meravigliosa capacità di restare attaccato ai beni più semplici, quelli fisici, quelli umani come i baci, le coccole, la cioccolata calda e un abbraccio rassicurante. Giove, a tuo favore fino alla fine di giugno, ti aiuterà a mettere in pratica quell'ottimismo che hai di natura, quella capacità bellissima di rendere le cose semplici e chiare. Sarà con il mese di luglio invece che Giove si metterà a sfavore e quindi spesso dovrai fare i conti con le ristrettezze, non solo le ristrettezze economiche, ma anche con le limitazioni. E si sa che le limitazioni non ti piacciono per niente, di qualsiasi genere siano. Non temere però e ricordati che nella semplicità dei rapporti umani, dei tuoi tempi e dei tuoi ritmi, delle tue abitudini casalinghe sta proprio la tua grande forza. Direi che questo 2026 potrebbe essere una grande rivalutazione della meraviglia dei piccoli rituali quotidiani che facciamo con noi stessi per restare presenti soprattutto nei momenti in cui sentiamo un senso di solitudine.

Vergine

La bella, anzi bellissima notizia con la quale inizia il tuo 2026 è il fatto che Saturno finalmente si toglierà dall'opposizione. Dopo tre anni nei quali Saturno ha sfidato, decade dopo decade, i nati sotto il segno della Vergine (mica tutti insieme!), adesso con la metà di febbraio potrete tutte voi Vergini sentirvi libere. Saturno contro ha sicuramente portato a galla delle problematiche, qualche volta facendoti sentire inadeguata e insicura, ma sono certa che abbia costretto tutte voi Vergini a fare i conti con quelle che sono le vostre capacità e soprattutto a metterle in campo per decidere e per strutturare nuove situazioni, cambiando quelle vecchie. Giove sta ancora a favore fino alla fine di giugno, donandoti sicurezza in te stessa e soprattutto leggerezza nel prendere appunto le ultime decisioni rimaste in sospeso. Giove alleggerisce, ammorbidisce, rende ottimista persino la Vergine! Poi, quando Giove passerà nel segno del Leone, stai tranquilla perché non creerà problemi a te. Occhio soltanto alle Vergini nate nei primissimi giorni del segno (i primi 4) che se la vedranno, dall'estate in poi, con Urano che dal segno dei Gemelli rompe gli schemi e scombina i progetti.

Capricorno

Eccoci qua, Capricorno, ad un 2026 che effettivamente potrebbe mettere alla prova il tuo essere da sempre uno dei segni zodiacali più strutturati, sicuri, granitici, imponenti e capaci di risolvere la situazione a proprio vantaggio. Questo perché Giove nei primi sei mesi dell'anno e Saturno a partire da febbraio saranno entrambi a tuo sfavore. Ma partiamo con ordine. Giove già negli ultimi sei mesi del 2025 è stato a tuo sfavore e quindi ti ha tolto, piano piano, un po' di sicurezza in te stesso e ti ha reso spesso ancora più bisognoso di rinchiuderti nei tuoi spazi silenziosi. Che poi, se vuoi il mio personalissimo parere da astrologa, il silenzio e l'ascolto di sé sono una grandissima dote anche quando ci fanno perdere la voglia di buttarci nella mischia per ridere e scherzare. Il senso di solitudine potrebbe essere stato amplificato e continuare così anche nei primi sei mesi dell'anno. In compenso però sono sicura che tutto questo avvolgerti nei tuoi stessi pensieri ti abbia aiutato molto e ti abbia reso molto, ma molto più profondo ed empatico, dote sulla quale effettivamente in passato hai avuto da lavorare. Quando, da febbraio 2026, ci si metterà anche Saturno effettivamente avrai la sensazione (per qualche mese, fino all'estate) di essere arrivato come in una strada senza uscita. Il bello del tuo potere geniale e ingegnoso è però proprio la capacità di risollevarti in qualsiasi situazione e questa volta dovrai partire proprio da te stesso. Le cose poi migliorano con il mese di luglio, quando almeno Giove smetterà di farti sentire solo e ti darà anzi la voglia di condividere pensieri, paure, decisioni importanti con le persone che ti stanno vicino. Credo che questo 2026 ti aiuterà davvero a ritornare in contatto con la parte più autentica di te, quella poi che ti lega di più a chi ami.