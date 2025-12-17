Oroscopo 2026, come sarà il prossimo anno per Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni per i segni d’acqua

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con il 2026 si conclude il periodo triennale del favore di Saturno ai segni d'acqua, che appunto li ha sostenuti in grandi progetti e lunghi percorsi e che adesso, Saturno intendo, con il mese di febbraio entra nel segno dell'Ariete a sostenere invece i segni di fuoco. Ovviamente i progetti iniziati con Saturno a favore sono destinati ad avere vita lunga e soprattutto florida!

In compenso, per i primi sei mesi dell'anno, i segni d'acqua si godono ancora il grande favore del pianeta della fortuna, Giove, che rinvigorisce l'ottimismo, la creatività e anche la voglia di socialità e socievolezza. Come è già stato per gli ultimi sei mesi del 2025, anche fino alla fine di giugno 2026 Giove inonderà tutti di calore grazie proprio alla voglia di moltiplicare gli abbracci dei segni d'acqua. Per loro, invece, questo Giove significherà credere di più in se stessi!

Cancro

Ancora per tutta la prima parte del 2026 sei tu il segno zodiacale che detiene lo scettro del più fortunato, perché ospiti il pianeta dell'abbondanza e dei piaceri, della condivisione e della chiacchiera, Giove appunto, nel tuo segno zodiacale. Sono sicura che ti stia già rendendo conto di quanto questo giovi al tuo segno e anche di come il supporto che hai ricevuto negli ultimi tre anni da Saturno a favore ti abbia permesso di credere molto di più in te stesso e di guardare la vita con una rinnovata energia, più ottimismo, minore paura e ansia di uscire dalla tua comfort zone rassicurante. Insomma, sono sicura che questa combo di Giove e Saturno abbia davvero fatto miracoli! Tutto questo ti sarà molto utile da mettere subito in pratica per affrontare, a partire dalla fine di febbraio, Saturno che ti darà parecchio fastidio. Ovviamente ne risentirai di più quando Giove ti abbandonerà (dal 1° luglio) e soprattutto ne risentiranno soltanto i Cancro nati entro il 6 luglio. In tutti i casi, però, non c'è alcun motivo di allarmarsi: Saturno arriva soltanto per farti rimettere in ordine le cose che non funzionano più come dovrebbero. Ora che tu sei così solido e stabile direi che puoi serenamente fare le tue pulizie sentimentali (in senso ampio, si intende).

Scorpione

Ti terrai stretto, caro Scorpione, per i primi sei mesi dell'anno il favore del pianeta Giove perché per te, che sei un segno zodiacale che fa dell'introspezione, della profondità del sentire, delle domande esistenziali tutt'altro che superficiali il tuo punto di forza, questo è un momento in cui il pianeta Giove ti ha fatto assaggiare l'ebrezza della spontaneità e dell'ottimismo. Quindi, insomma, dato che nei primi sei mesi del 2026 questo Giove sarà ancora a tuo favore spudoratamente, direi che non hai alcuna intenzione di perderti nemmeno una giornata di leggerezza che ti porterà. Anche la socialità e la socievolezza, sempre grazie a Giove, sempre nei primi sei mesi dell'anno, saranno decisamente amplificate. Sto insistendo sul goderti e sull'apprezzare questo Giove a favore perché quando passerà nel segno del Leone, a luglio 2026, si metterà a tuo sfavore e quindi tutta la parte di grandi energie ottimiste e vitali appassirà un po' come la piantina di basilico d'estate sul balcone quando ti dimentichi di bagnarla. La seconda parte dell'anno ti vedrà quindi un po' più burbero del solito e decisamente più solitario, ma conoscendoti la cosa non ci stupirà più di tanto! Un ultimo accenno, poi se lo merita Urano, che nei primi quattro mesi del 2026 sarà ancora in opposizione agli Scorpioni nati negli ultimi giorni: saranno chiamati proprio questi a guardare in faccia la realtà, non sempre con gentilezza.

Pesci

Quasi tutti voi Pesci sarete finalmente soddisfatti ascoltando la notizia che Saturno esce dal vostro segno zodiacale. Per quanto possa essere stato utile a molti di voi per mettere i piedi per terra e la testa sulle spalle, tuttavia questo pianeta, quando si trova a transitare sopra il nostro segno zodiacale, porta comunque delle fatiche, dei pensieri che vogliono essere affrontati e risolti, una sensazione di grande concretezza del tempo che scorre. Quindi bene che adesso questo Saturno vi lasci al vostro destino. Soprattutto perché il vostro destino nei primi sei mesi del 2026 sarà alleggerito e reso particolarmente divertente da Giove a favore, che amplifica la voglia di ridere, scherzare, divertirvi con leggerezza e spontaneità. Quindi, insomma, i Pesci finalmente torneranno leggeri e spensierati, romantici e idealisti, fantasiosi e creativi. Anche Urano nei primi quattro mesi dell'anno continuerà a spingere verso l'azione i Pesci nati negli ultimi giorni, che quindi smetteranno di titubare come al solito e si butteranno nella mischia delle novità. Quando poi Urano passerà nel segno dei Gemelli, darà fastidio ai Pesci nati nei primi cinque giorni (fino al 24 febbraio), portando novità inattese e cambi di rotta. Questi Pesci, però, ormai nella baraonda dell'ottimismo non si daranno di certo per vinti.