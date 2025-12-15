Oroscopo 2026, come sarà il prossimo anno per Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni per i segni d’aria

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2026 sarà particolarmente carico di novità per i segni d'aria, che saranno anche i grandi protagonisti di due dei tre passaggi dei pianeti lenti. Come infatti vi ho raccontato più volte in diversi articoli, il 2025 e il 2026 hanno visto, quasi contemporaneamente, il passaggio dei tre pianeti lenti in nuovi segni zodiacali. A livello collettivo questi pianeti sono molto importanti e segnano proprio dei cambiamenti sociali, del pensiero e delle forze della collettività, soprattutto perché in ogni segno zodiacale sostano parecchio tempo.

Plutone è ormai ufficialmente nel segno dell'Acquario, Urano entrerà ufficialmente con la tarda primavera nel segno dei Gemelli. Questi due pianeti poi si rapportano positivamente e in sintonia a Nettuno che entra nel segno dell'Ariete, creando quindi il grande triangolo di forze energiche, futuriste, attive e innovative di cui abbiamo tanto parlato.

Gemelli

Si parlerà tanto in questo 2026 di Urano che entra nel tuo segno zodiacale, ma ci tengo a ricordarti che nello specifico, in questo anno, Urano coinvolgerà soltanto i nati nei primi cinque giorni, ovvero fino al 26 maggio. Tutti gli altri verranno a ruota, dato che Urano è un pianeta che si muove lentamente. I nati in questi giorni però contemporaneamente sentiranno le forze di tutti e tre i pianeti lenti a favore e quindi una grande spinta al cambiamento rivoluzionario e potentissimo. Saturno poi sarà a favore di tutti i Gemelli nati fino al 6 giugno, che non sentiranno la pesantezza di prendere delle decisioni serie, solide, che comportino grandi responsabilità e grandi doveri. Quindi, insomma, buona parte dei Gemelli in questo 2026 vivrà davvero un anno in cui realizzare i propri sogni e i propri progetti sarà più facile, più immediato e molto, ma molto, connesso al flusso degli eventi. Ad aiutare ancora di più, questa volta tutti i Gemelli, sarà un bellissimo Giove in Leone a partire da luglio, che amplificherà l'energia vitale e divertente di questo segno già di suo particolarmente predisposto ai rapporti sociali e alla condivisione degli stimoli culturali.

Bilancia

Se nell'introduzione a questo articolo mi sono soffermata sui pianeti lenti che effettivamente coinvolgeranno le Bilancia nate nei primi cinque giorni del segno, quindi fino al 26 settembre, adesso voglio allargare un po' il discorso. Infatti i pianeti lenti, proprio perché si muovono molto lentamente e coinvolgono poche persone alla volta, per queste persone sono effettivamente dei transiti di rivoluzione totale: in questo caso parliamo di una nuova visione della vita che viene imposta dagli eventi e che permette però di prendere in mano le proprie decisioni, quelle che si rimandano da troppo tempo. Saturno invece coinvolgerà un numero più ampio di persone nate sotto il segno della Bilancia, direi tutte quelle nate fino al 6 ottobre. In questo caso, invece, Saturno contro obbligherà a prendere delle decisioni usando tutta la tua rinomata maturità, serietà, onestà intellettuale e capacità di vedere contemporaneamente i lati positivi e negativi delle cose e delle persone. Saturno contro può essere un po' faticoso soprattutto quando parliamo di un segno zodiacale come il tuo che non ama decidere: questa volta invece ne sarai costretta. Ad aiutarti arriverà Giove dal segno del Leone a partire da luglio.

Acquario

I nati dei primi giorni del segno dell'Acquario si godranno l'influenza di tutti e tre i pianeti lenti decisamente a favore: chi compie gli anni entro il 26 gennaio vivrà Plutone, Nettuno e Urano tutti pronti a spingere l'innovazione, il cambiamento, la bella trasformazione, le nuove vedute e i grandi progetti e l'Acquario non è certo un segno zodiacale che si fa ripetere le cose due volte, soprattutto quando sono così belle e promettenti! Aspettiamoci quindi da parte vostra grandi cambiamenti nemmeno troppo meditati. Saturno, dal segno dell'Ariete, casomai ce ne fosse bisogno, amplifica la determinazione e anzi la comprensione reale dei fatti, di modo da rendere i progetti davvero concreti e fatti. Sarà soltanto Giove, quando passerà nel segno del Leone, a stringere un po' la cinghia del vostro ottimismo e della vostra vitalità. Non mi preoccuperei però più di tanto e anzi credo che, benché si tratti di un transito negativo, sia ottimo per riportare l'equilibrio in una situazione nella quale rischiereste qualche volta di esagerare nell'essere visionari.