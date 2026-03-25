L’oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 per tutti i segni: Bilancia e Capricorno hanno il cuore surgelato

La Luna in Cancro nell’oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 infreddolisce decisamente le emozioni di Bilancia e Capcicorno, che si sentono abbandonati e non compresi. Per fortuna, almeno la Luna, si muove in fretta nelle previsioni del cielo del giorno.

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Ariete

Oggi sarà importantissimo per te rivedere le modalità con cui imponi le tue idee. La Luna stortissima che infastidisce Venere nel tuo segno potrebbe farti perdere facilmente le staffe. Devi proprio prendere come esempio l’attitudine di Mara Venier, che riesce a mettere Teo Mammucari all’angolo con uno sguardo e poche parole ben poste e ordinate. Lascia perdere caos e tragedie.

Toro

Ti senti esattamente nel tuo habitat naturale. Oggi tutto si amplifica: le emozioni, le passioni e l’amore. La Luna si congiunge a Giove ed è in trigono con Marte, tutto proprio a tuo favore. Ti senti esattamente come Meghan Markle immortalata nel suo giardino, mentre dispone in modo perfetto i fiori e gioca e scherza con la dolcissima Lilibet. Ecco, ti senti proprio nel tuo giardino segreto e incantato.

Gemelli

Meglio iniziare ad accettare, vostro malgrado, le regole che vengono promosse non da voi, ma dalla collettività. Inutile farvi troppe domande: Mercurio e Marte in quadratura producono esattamente l’effetto di trasformarvi in veri e propri ribelli, ma ‘keep calm’. Non ci sono soluzioni alla targa obbligatoria che bisognerà mettere sui monopattini elettrici a partire da metà maggio. Ci sono punti sui quali neanche voi, che solitamente siete dei geni dello slalom delle regole, potrete intervenire: dovrete per forza accettarli.

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Cancro

Un po’ saputello, ma lo fai solo perché vuoi puntare in alto. Sei trascinato da principi che migliorano non soltanto la tua vita, ma quella di tutta la tua collettività. Sei pronto a creare il primo corso per educare emotivamente gli uomini, visto che un ultimo report della Relationship Wellness Institute rileva che siano ancora poco sensibili con le loro compagne, soprattutto nelle relazioni di lunga data. Ecco, tu sei maestro di vita, di amore e di sentimenti, sempre guidato da una logica.

Leone

Con te non si parla solo di grazia e di bellezza, ma anche della tua capacità di portare valore aggiunto e far risplendere qualsiasi momento della tua vita e di tutte le persone che ti stanno intorno. Questo è proprio l’effetto di Venere a favore, che ravviva ancora di più il tuo smalto già ben valorizzato. Sei proprio quel tocco in più, esattamente come Elettra Lamborghini che affiancherà Gabriele Corsi alla conduzione dell’Eurovision. Prepara subito lustrini e paillettes.

Vergine

Hai sicuramente bisogno di benessere, di stare in un posto che possa permetterti di trovare un po’ di quella tranquillità di cui in quest’ultimo periodo senti bisogno. Oggi puoi prendere decisioni di questo tipo grazie alla splendida Luna a favore. Il posto giusto per te è senza dubbio la Finlandia, che per il nono anno consecutivo è stata nominata il Paese più felice del mondo. Tu hai bisogno di good vibes ed è arrivato il momento di cercarle e di tuffartici dentro.

Bilancia

Oggi dovresti proprio cercare di fartela passare. Pensieri ed emozioni in questo momento sono in conflitto e potresti sentirti un po’ irrequieta, quasi intrappolata. Tutta colpa di Venere in opposizione e della Luna davvero stortissima. Una buona soluzione a tutto questo stato d’animo in subbuglio? Beh, percorrere la England Coast Path, ovvero il sentiero costiero più lungo del mondo che praticamente percorre quasi tutta l’isola britannica. Forse ti ci vorrà quasi tutto il percorso per riuscire a smaltire ciò che ti infastidisce.

Scorpione

Tu sei proprio uno su cui si può contare e da cui si vuole ottenere un punto di vista lucido e indiscutibile. Grazie a una Luna congiunta a Giove che dialoga con Mercurio, tutto in segni d’acqua, la tua capacità di ragionare è davvero al di fuori del comune e sa illuminare dove c’è bisogno. Sei proprio come Amadeus, chiamato come quarto giudice del serale del celebre programma Amici insieme ad altre illustri personalità. La tua visione è importante e tutti vogliono sapere esattamente cosa pensi.

Sagittario

Lasciati andare allo stile e alla bellezza che sono già ben espressi grazie a Venere a favore. Non devi pensare e organizzare troppo in questo momento, bensì seguire il flusso e soprattutto le informazioni che trovi o che ti suggerisce chi è un pochino più lucido di te. Smetti subito un allarme sul tuo calendario per segnare l’uscita della collezione John Galliano per Zara. Così potrai sentirti ancora più splendente e affascinante.

Capricorno

Oggi vorrai dire liberamente e in modo diretto tutto quello che pensi. Ricorda però che con la Luna in opposizione e Venere storta devi utilizzare un certo aplomb. Dovrai gestire le tue dichiarazioni proprio come Arisa che commenta il futuro insediamento di Stefano De Martino come direttore artistico di Sanremo, esprimendo il suo punto di vista con eleganza e senza attacchi diretti. Motiva sempre con stile ciò che vuoi dire.

Acquario

Per te il benessere equivale a curiosità, conoscenza e soprattutto innovazione. Venere a favore ti spinge davvero a sfruttare tutte le tue migliori qualità, quelle del vero avventuriero dello zodiaco. Ti vedo già pronto a recarti in Cina per provare il mantello dell’invisibilità, proprio come quello di Harry Potter, che è stato recentemente sviluppato. Tu riesci a vedere applicazioni concrete dove gli altri vedono solo un gioco.

Pesci

Oggi vorrete fare assolutamente le cose in grande. Anche quando si parla di tradizioni, voi avete la capacità creativa di stupire tutto il mondo. Con la Luna congiunta a Giove che dialoga perfettamente con il vostro Marte, esagerare in senso positivo sarà un must. Esattamente come il ballo delle rose di Alberto e Charlene di Monaco, che hanno aggiunto un tocco spaziale attirando personalità illustri da tutto il mondo, a partire dalla principessa Akiko del Giappone.