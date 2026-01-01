Oroscopo di gennaio 2026, le previsioni segno per segno: Capricorno e Toro inarrestabili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nonostante questo sia un periodo particolarmente sovraffollato di oroscopi con le previsioni dell’anno che offuscano anche gli oroscopi della settimana e del mese, noi non ci dimentichiamo di dare un’occhiata a quelle che sono le previsioni astrologiche segno per segno specifiche di questo mese di gennaio 2026.

L’anno inizia con un trionfo di pianeti nel segno del Capricorno ai quali si aggiunge, subito il 2 gennaio, anche Mercurio. Entro la fine del mese, però, tutti e tre i pianeti veloci (Mercurio, Venere e anche Marte) passeranno nel segno successivo dell’Acquario. Marte ci arriva il 18 del mese. La luna piena nel segno del Cancro poi ci accoglie subito il 3 gennaio, mettendo a confronto la forza intensa del Capricorno, sostenuto da Venere e Marte, con l’istinto più potente e incontrollato della luna nel segno del Cancro.

Oroscopo del mese di gennaio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni del mese di gennaio 2026, segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Goditi questo primo mese dell’anno nel quale Saturno non è ancora approdato nel tuo segno zodiacale e quindi, nonostante i pianeti in Capricorno non ti piacciano proprio per niente e nonostante Giove schiacci come i vestiti in valigia tutto il tuo entusiasmo, mantieni un certo brio. Saturno infatti, quando arriverà, ti chiederà di mettere la testa sulle spalle e affrontare uno per uno, in ordine di importanza, tutti i problemi che vengono a galla. A gennaio però avrai l’impressione di non essere per nulla riposato e rilassato e di non essere per nulla pronto alle grandi sfide che ti attendono. Abbi fede perché invece piano piano recupererai tutte le tue energie, già a partire dal momento in cui i pianeti si trasferiscono in Acquario. Prendilo un po’ come un periodo di prova nel quale fare stretching del corpo, della mente e anche dei buoni propositi. Voto: 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Direi che questo mese di gennaio inizia subito alla grande, e se fossi in te coglierei immediatamente la grande lezione di questo 2026, benché vissuta in piccolo. Credo che questo nuovo anno ti voglia ricordare che tu sei il segno zodiacale che più di tutti è capace di vivere il presente, nell’abbondanza e nella concretezza, traendone il meglio. Dovrai infatti fare così e goderti fin da subito tutto l’amore, la forza, il desiderio erotico e anche quella sensazione di essere invincibile che ti donano Venere, Marte, Mercurio e anche Giove a favore. Quando, a partire dal 18 gennaio, i pianeti passano nel segno dell’Acquario, diventano per te decisamente meno goduriosi e rivedono, abbassandole, tutte le tue energie. A quel punto diventerai anche meno voglioso e predisposto alle coccole amorose. Goditi quindi tutto prima, per poi vivere di rendita dopo. Questa lezione imparala anche riferita all’intero anno, dato che i primi sei mesi saranno quelli con Giove a favore e poi, da luglio, Giove passerà contrario a ridurre le tue energie. Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I pianeti nel segno del Capricorno ti fanno sentire ancora un po’ sotto esame e sotto pressione; sarà anche che questo è l’ultimo mese intero con Saturno contro che poi, finalmente, dopo due anni e mezzo saluti definitivamente a febbraio. I primi giorni quindi passano a rilento e tu ti senti inzuppato di quella sensazione di non essere abbastanza, non essere pronto, non essere all’altezza. Ti sciogli però a partire dal 18 gennaio, quando i pianeti veloci passano nel segno dell’Acquario. Per fine mese sarai carico non solo di buoni propositi ma anche di piani strategici e tattici per andarteli a conquistare. Anche se si trattasse d’amore! Voto: 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Direi che il tuo 2026 potrebbe tranquillamente iniziare nella seconda metà del mese di gennaio, perché la prima metà sarà da catalogare come uno di quei momenti in cui avresti preferito dormire, praticamente in letargo! Questo appunto perché tutti i pianeti si trovano nel segno del Capricorno e anche la luna piena del 3 gennaio non fa che farti sentire indomabile nelle tue emozioni profonde e ultra sensibili. Non ti senti adatto a questo mondo di performance che sembra andare sempre più veloce. Tu invece avresti voglia di coccole, di relax e soprattutto di tanta, ma tanta solitudine. Che poi si sa: per te la solitudine è soltanto un momento per dialogare più apertamente con te stesso. Tranquillo però, perché ti riprendi già a partire dal 18 gennaio quando i pianeti veloci piano piano passano nel segno dell’Acquario. Allora sì che potrai rispolverare la tua neo-conquistata voglia di divertirti e di condividere gioiosamente pensieri e tempo libero con gli amici, i colleghi, i compagni di sport. Insomma, uscirai allo scoperto carico come dopo il pisolino. Voto: 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il 2026 e anche il mese di gennaio iniziano con un trionfo di pianeti nel segno del Capricorno che ti piacciono parecchio perché ti ricordano quanto tu ami le sfide e soprattutto quanto ami arrivare primo in tutte le sfide. Quindi, insomma, la tua voglia di alzare l’asticella dei tuoi obiettivi è davvero altissima e per credere in te stesso non ti serve certo un mental coach. Occhio però che dal 18 gennaio i pianeti iniziano a passare nel segno dell’Acquario e da lì sentirai una brusca frenata sia nella voglia d’amore sia nella capacità di farti complimenti da solo in qualsiasi situazione. Quindi, insomma, tieniti pronto a ridimensionare ogni genere di visualizzazione. Voto: 8 e mezzo

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quanto ti piace entrare nel nuovo anno con tutti questi pianeti a favore che ti faranno sentire irresistibile e affascinante, ma anche vogliosa (sì, ho detto vogliosa proprio a te) e arguta. Praticamente perfetta! Quindi, cara Vergine, cogli tutto il bello da questo inizio anno, perché a breve ti toccherà anche l’alone di Saturno contro. Direi che è proprio di buon auspicio questo oroscopo del mese di gennaio per quella che è la tua grande rinascita, che parte soprattutto da una nuova leggerezza e fiducia nell’universo, oltreché in te stessa, sia chiaro! Voto: 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Possiamo proprio dire, cara Bilancia, che il tuo 2026 non è iniziato nel migliore dei modi, ma puoi già pensare di tirare il tuo primo sospiro di sollievo nella seconda metà del mese di gennaio, quando i pianeti veloci passeranno nel segno dell’Acquario. Fino ad allora, e soprattutto nei due momenti della luna piena del 3 gennaio e della luna nuova del 18, cerca il più possibile di non farti prendere dallo sconforto e soprattutto non farti trascinare nel desiderio di abbandonare non tanto la città ma proprio tutto il pianeta. La sensazione di essere schiacciata come una striscia pedonale è davvero altissima, ma dammi retta: questo è l’anno per trovare nuove risorse dove le vecchie non funzionano più. Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Goditi questo slancio carico di voglia di fare, di metterti in gioco, di buttarti in nuove esperienze e anche di uscire dalla tua tana per andare a divertirti, perché non durerà di certo per tutto il mese. Già a partire dal 18 inizierai a rivedere l’elenco dei buoni propositi, togliendo tutti quelli che richiedono troppa socialità e socievolezza. L’ultima parte dell’inverno per te è il momento di massima concentrazione nell’indagare il tuo inconscio il più possibile indisturbato. Quindi anche i rumori ti daranno fastidio! Fino a tutta la prima metà del mese, però, i pianeti dal segno del Capricorno ti faranno sentire la persona migliore per guidare ideologie, progetti o anche soltanto spedizioni familiari della domenica. Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo che questo mese di gennaio inizia subito con un sacco di voglia di darti da fare senza stare troppo né a polemizzare né tantomeno a filosofeggiare. Verrà fuori immediatamente tutta la parte concreta e attiva di quel Giove che ti governa e soprattutto del tuo elemento fuoco. Se ti vorremo parlare, dovremo farlo mentre tu stai facendo andare le mani per realizzare qualcosa, perché difficilmente le lascerai posate in grembo mentre stai poltrendo. Il rischio per questa prima parte del 2026 è solo quello di strafare, dimenticandoti che anche tu sei un essere umano che ogni tanto ha bisogno di riposo e relax. Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per tutta la prima parte del mese, direi che continui a essere un grande protagonista dell’oroscopo, dato che nel tuo segno zodiacale si ritrovano praticamente tutti i pianeti veloci. Confidi nelle tue grandi doti di amante ma anche di condottiero, di guerriero e di affascinante attivista. Tutte le volte che parlerai, sia occhi negli occhi sia a grandi folle, avrai la sensazione di essere completamente irresistibile. Direi che con i pianeti che quest’anno sono a sfavore, iniziare l’anno così non è per niente male! Sfrutta la luna piena del 3 per trovare un compromesso con le tue emozioni. Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Dovrai aspettare la seconda parte del mese, caro Acquario, per vedere piano piano i pianeti veloci che iniziano ad arrivare nel tuo segno zodiacale a partire dal 18. Fino ad allora lascia che le emozioni prendano il sopravvento anche se ti dovessero rendere un po’ più malinconico, empatico, confuso, lento e spesso non scaltro come hai sempre dimostrato di essere. Tutti i pianeti nel segno del Capricorno nella prima metà dell’oroscopo di gennaio e anche le due fasi lunari importanti, la luna piena e la luna nuova, sembrano proprio abbassare il tuo livello di imprudente leggerezza nel vivere la vita. Tutto ti sembrerà molto più profondo e complesso del solito. Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Devo dire che non ti dispiacciono per niente i pianeti dal segno del Capricorno che ti danno quella rassicurazione dell’aver costruito tanto nella vita e di poterne, adesso, trarre dei grandi risultati. Prima di tutto mi riferisco alle amicizie, alle relazioni, alla meravigliosa immagine che hai lasciato di te alle persone con cui hai avuto a che fare. Il bello di questo mese sarà che un po’ i pianeti in Capricorno e un po’ Saturno ancora nel tuo segno zodiacale, ma anche Giove e Urano a favore, ti faranno sembrare possibile qualsiasi fantasia. Insomma, la tua meravigliosa capacità di ideare in grande sarà sguinzagliata. Voto 8