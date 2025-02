video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 17 al 23 febbraio 2025: Leone e Acquario energici La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 febbraio è ancora particolarmente “focosa”, nel senso di fortunata per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) grazie a Venere che resta in Ariete. Ecco le previsioni astrali e l’oroscopo segno per segno. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Eccoci all'oroscopo della prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati da lunedì 17 a venerdì 23 febbraio 2025. La buona, anzi buonissima notizia, è che questa sarà l'ultima settimana di Marte retrogrado, che diciamocelo ha amplificato le tensioni e le emozioni, ma che ha anche rimesso a posto l'elenco delle priorità e delle ragioni. Bravo! C'è anche Mercurio in Pesci che piace ai romantici come me!

12. Bilancia

Inizi a sentire freddino qua in fondo alla classifica, soprattutto nel cuore ti pare che ci sia trasferito un esquimese abusivo che non sgancia un bacino nemmeno alla sua foca da compagnia. E tu sola soletta inizi a starci talmente bene che qualsiasi scusa é buona pur di restare sotto al piumone!

11. Capricorno

Marte retrogrado e pure contrario ha creato una calcificazione del tuo umore di quelle per le quali é necessario chiamare subito il tecnico della lavatrice. Stai a braccia conserte anche mentre dormi e non ascolti consigli a prescindere. Anzi, vai in giro con i tappi per le orecchie!

10. Vergine

Sei ritornata qua solo perché tutti questi dialoghi sdolcinati intorno a te ti fanno sentire sbagliata e fuori luogo. Nulla di tutto ciò, stai serena che chi ti ama non lo fa certo per ascoltare le tue frasi romantiche! Quindi anche se stai un pò più zitta del solito non si offende nessuno. Ok??

9. Sagittario

Tocca scendere dalla tua cattedra metaforica. Questa settimana rischi di fare delle figuracce perchè la lingua scappa via come un gatto quando sente shakerare la scatola dei croccantini: inutile cercare di farti ragionare. In compenso sei passionale e coraggioso come non ti si vedeva da tempo.

8. Toro

É finita la burrasca della Luna piena della settimana scorsa ma tu ti senti ancora un pò scosso. Per il tuo stile di vita standard degli ultimi tempi tutte queste emozioni e vibrazioni energetiche ti fanno sentire stressato come un manager newyorkese anni '90. Hai bisogno di pace e coccole!

7. Cancro

Marte retrogrado sta esagerando, ti capisco. In fondo tutta questa cazzimma non ti fa più così tanto piacere e rimpiangi la tua grande e storica capacità di stare bene anche solo accoccolata al peluche di quando andavi all'asilo con una fetta di torta di mele e la tisana. Alzi bandiera bianca insomma.

6. Pesci

Mercurio entra nel tuo segno e tu senti di avere un sacco di cose da dire ma soprattutto un sacco di progetti da mettere a terra. Saturno scalpita e tu vuoi approfittarne. É il momento giusto per prendere decisioni e fare i famosi primi passi, qualsiasi sia l'argomento. E smettila di non sentirti abbastanza.

5. Gemelli

La creatività spesso é generata dalla confusione e dall'irrazionalità e tu in questa settimana sarai imbattibile. Praticamente un genio! Meglio non prendere troppo sul serio quello che dici e prometti ma in compenso le tue dichiarazioni saranno da scrivere sui muri e sulle card di Instagram per avere piogge di like e condivisioni!

4. Scorpione

Adesso si che si ragiona, anzi che hai ricominciato tu a ragionare dopo un periodo che ti é parso lunghissimo in cui sentivi come le maracas nel cervello. Per fortuna adesso il tuo carnevale di Rio continui a viverlo ma nel cuore e soprattutto nelle mutande, che resta nella top 5 dei tuoi posti preferiti.

3. Ariete

Questo subbuglio emotivo non sembra avere intenzione di placarsi e tu stai aumentando vertiginosamente le statistiche di vendita di fazzoletti di carta usa e getta sempre pronti ad asciugarti le lacrime. D'amore, di emozione, di commozione o di sensibilità ma tu comunque affronti ancora tutto con il naso che cola dalla troppa sensibilità. Va così.

2. Acquario

Resti un felicione con il sorriso talmente sempre spalancato che le tue tonsille sono di dominio pubblico e ben visibili a tutti i selfie con gli amici. Quanto ti piace prendere tutto con questo buon umore e leggerezza: e sembra che l'universo ti voglia proprio premiare con un sacco d'amore!

1. Leone

Hai raggiunto un ottimo equilibrio tra amore ed energie e la cosa ti piace parecchio: tu che di solito sei ingordo anche di emozioni adesso senti che sai gestire il dare e avere come un contabile esperto. Questo bilanciamento quasi ti commuove e ti rende felice delle piccole cose come la chiamata del buongiorno!