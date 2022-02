Operata a un neo, sta male per mesi e poi muore: medico accusato d’omicidio La Procura di Genova ha chiuso le indagini relative alla morte di Roberta Repetto. Stessa ipotesi di reato anche per il santone del centro olistico Anidra, Vincenzo Paolo Bendinelli, e la psicologa Paola Dora.

A cura di Biagio Chiariello

Sul quel neo il medico non aveva disposto alcun accertamento né i previsti esami istologici che avrebbero permesso di evitare l'evoluzione di quel linfonodo in metastasi. Inoltre, nonostante la donna lamentasse dolori, i medici che l'avevano in cura avrebbero "omesso di indirizzarla verso specifiche cure mediche", tranquillizzandola sulla sua guarigione. Sono queste le evidenze che per la Procura di Genova – titolare delle indagini – hanno portato alla definitiva accusa di omicidio volontario in concorso nei confronti del medico bresciano Paolo Oneda, della sua compagna (psicologa) Paola Dora e del fondatore del Centro Anidra di Borzonasca (Genova), Paolo Bendinelli, quest'ultimo accusato anche di violenza sessuale e maltrattamenti, per il caso relativo al decesso di Roberta Repetto, la 40enne agente immobiliare morta nel 2020. Ora hanno 20 giorni di tempo per presentare altre memorie o farsi interrogare dalla Procura prima del rinvio a giudizio.

Roberta morì dopo la rimozione di un neo

Oneda era stato arrestato nell'aprile 2021 con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale della 40enne Repetto, a cui nel 2018 aveva asportato un neo sul tavolo del centro olistico ligure, Anidra, in "condizioni non adeguate" trascurando, secondo l'accusa, le possibili complicazioni dell'operazione e senza un successivo esame istologico. La donna era deceduta due anni dopo l'operazione a causa delle metastasi che si erano sviluppate. Dalle indagini erano emersi "evidenti indizi di colpevolezza" contro il 48enne, che davanti al Gip si era dichiarato innocente, che a ottobre era tornato in libertà dopo alcuni mesi ai domiciliari.

Paolo Oneda e Paolo Bendinelli

In carcere anche il ‘santone' del centro

In carcere è finito anche Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e ‘santone' della struttura, che per curare i dolori accusati dalla donna mesi dopo l’operazione invece di indirizzarla verso uno specialista le aveva consigliato di bere "tisane zuccherate" e di fare meditazione". Nel suo centro olistico, si legge, si lavora “sulla formazione dell'individuo, cercando di integrare la sua dimensione interiore con quella esteriore e con l'ambiente che lo circonda”: all'interno sono stati allestiti un parco rurale, un orto medievale, agriturismo e campeggio, spazi per matrimoni e feste private.

Le accuse

La procura di Genova ha ora chiuso le indagini, l'ipotesi di reato per Oneda, Bendinelli e la psicologa Paola Dora, vicepresidente del centro Anidra e compagna del medico, è di omicidio volontario in concorso.