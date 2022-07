Ondata di caldo verso la fine, Giuliacci: “In arrivo temporali, ma la siccità continuerà” Quando finirà l’ondata di caldo in Italia? Le previsioni del colonnello Giuliacci per Fanpage.it: “Dal 6 luglio arriveranno temporali sull’Italia, ma non si risolverà l’emergenza siccità. Tuttavia, ci sarà una fase di aria più fresca: l’ondata di caldo si fermerà fino al 20 luglio”.

A cura di Ida Artiaco

"Se anche le piogge in arrivo rispettassero le statistiche degli ultimi anni, sarebbero insufficienti a colmare il deficit idrico accumulato tra dicembre e giugno, intorno ai 400/450 millimetri di pioggia".

Così il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, ha spiegato a Fanpage.it perché, nonostante i temporali che arriveranno in Italia entro il prossimo weekend, continuerà l'emergenza siccità.

Tuttavia, grazie al passaggio dell'anticiclone delle Azzorre, ci sarà una fase di aria più fresca che porterà ad un abbassamento delle temperature e ad un po' di sollievo dopo l'ondata di calore delle ultime settimane.

Per Giuliacci pioggia in arrivo ma fine siccità è un'illusione

Secondo Giuliacci, dunque, anche se a partire da giovedì 7 luglio arriveranno le piogge su gran parte dell'Italia, "sarebbero insufficienti a colmare il deficit idrico accumulato tra dicembre e giugno, intorno ai 400/450 millimetri di pioggia. Tra luglio e agosto quanto potremo sperare che piova?".

L'esperto ha spiegato che "al Nord mediamente tra luglio e agosto sono previsti per merito dei temporali intorno agli 80 millimetri di pioggia. Se anche arrivassero questi 80 millimetri, sarebbe poco. Non siamo nemmeno al 20%".

Al Centro va ancora peggio, dal momento che sono previsti fino a 40 millimetri mediamente e al Sud tra i 15 e i 20 millimetri di pioggia. Questo perché l'estate è la stagione più secca. Negli ultimi 10 anni sono state numerose le estati in cui ha piovuto poco. Per di più c'è un altro fatto negativo: la piovosità estiva è affidata ai temporali, ma quando questi arrivano lo fanno a macchia di leopardo. Pensare che la siccità possa finire tra luglio e agosto è una illusione".

Le Regioni a rischio temporali

Secondo Giuliacci, "a parte quelli di questo pomeriggio, che potremmo definire temporali da calore, rovesci ci saranno domani 5 luglio sulle regioni di Nord Est nel pomeriggio.

Una perturbazione più seria e intensa è quella che arriverà il 7 agosto perché porterà rovesci e temporali su Trivento, Est della Lombardia, Trentino, Regioni centrali, Campania e Lucania, mentre l'8 temporali interesseranno ancora Marche, Abruzzo, Molise e Sud. Il 9 ancora qualche rovescio sulle aree meridionali.

Questa fase temporalesca ha il merito di portare un po' di pioggia e mettere fine all'ondata di calore anche se sarà solo temporaneo. Queste correnti fresche saranno alimentate dall'anticiclone delle Azzorre".

Quando finirà l'ondata di caldo in Italia

"Per quanto riguarda le temperature – ha concluso il colonnello – la fase clou la stiamo vivendo in questi giorni, con 35/37 gradi ovunque ad eccezione di Piemonte, Liguria, Marche e Abruzzo, ma con punte di 39 gradi su Emilia, Lazio, Puglia e interno della Sardegna.

Poi a partire dal 6 luglio le temperature tenderanno a scendere prima al Nord e poi ancora al Centro Sud gradualmente. Intorno all'8/9 luglio su tutta l'Italia il termometro si fermerà sui 32 gradi, nella media stagionale.

Poi dal 13 arriva un'altra ondata di caldo che interesserà soprattutto il Centro Nord, con le massime più contenute con aria proveniente dalla fascia subtropicale atlantica, ma non africana, quindi non surriscaldata e che he si protrarrà fino al 20 di luglio. La fase fresca durerà all'incirca una settimana".