Neve in arrivo sull’Italia, fiocchi anche a bassa quota: dove nevicherà nel weekend

L’Italia sarà interessata da neve a partire da venerdì 16 gennaio e per tutto il weekend fino a quota 1000 metri e localmente anche a quote inferiori sulle Alpi occidentali in Piemonte.

Torna la neve sull’Italia a partire da oggi venerdì 16 gennaio e per tutto il weekend tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, fino a quota 1000 metri e localmente anche a quote più basse. Nessuna nevicata in pianura però anche perché le temperature rimarranno stabili e senza variazioni di rilievo. La neve cadrà dunque solo sulle Alpi in particolare sui versanti occidentali prima di estendersi anche a parte delle Alpi centrali. La quota neve non sarà molto bassa, ma scenderà al massimo intorno agli 800-900 metri, a causa di aria mite da sud che fa alzare le temperature e quindi farà aumentare di quota il livello dello zero termico.

Neve fino a quota 1000 metri nel weekend: le zone interessate

Già da oggi venerdì 16 gennaio avremo neve sui versanti occidentali delle Alpi a quote però più alte, intorno ai 1200 metri. Interessate dunque principalmente Piemonte e Valle D’Aosta. Lo stesso avverrà durante il weekend tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, con nevicate continue e a quote sempre più basse, prima intorno ai mille metri e poi anche tra 800 e 900 metri sul basso Piemonte.

Le previsioni neve di sabato 17 e domenica 18 gennaio

La neve cadrà copiosa tra sabato 17 e domenica 18 gennaio in Piemonte dove l'avvicinamento di una saccatura richiamerà aria umida che causerà piogge deboli o moderate diffuse fino a sabato pomeriggio e una quota neve inizialmente a 1000-1300 metri poi in rapido abbassamento soprattutto sul Cuneese. Dopo una pausa tra sabato pomeriggio e domenica mattina, le precipitazioni riprenderanno domenica pomeriggio, quando la neve si potrà spingere fino a quote di bassa collina ma sempre sopra gli 800 metri. Il meteo prevede al nord piogge e temporali che interesseranno in particolare Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia e Liguria. Al Centro cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche mentre al sud instabilità con piogge che interesseranno prima Calabria, Puglia e Sicilia e poi il resto del meridione.

Meteo, le tendenze per la settimana prossima

Per la prossima settimana le tendenze meteo indicano cielo molto nuvoloso su tutta la penisola con rovesci e temporali su gran parte delle regioni tirreniche e sulle isole maggiori a causa di una fase di instabilità diffusa, in particolare sulle regioni centro meridionali. Attesa ancora neve sulle aree alpine di Piemonte e Valle d’Aosta anche a quote molto basse, sopra i 500 metri.