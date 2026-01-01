Nessuna estrazione del Lotto e SuperEnalotto giovedì 1 gennaio: cosa succede e quando si recupera

L’estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 1° gennaio 2026 ,non si svolge perché è Capodanno. I concorsi saranno recuperati nei giorni successivi, con slittamenti in vista dell’Epifania fino al 12 gennaio.

L’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto prevista per oggi giovedì 1° gennaio 2026 non verrà effettuata. Anche il calendario delle lotterie italiane subisce variazioni a causa delle festività, dopo i cambiamenti registrati nei giorni tra Natale e Santo Stefano.

Il motivo è previsto dal regolamento del gioco: le estrazioni non possono coincidere con i giorni festivi. Essendo il 1° gennaio Capodanno, un giorno festivo, gli appuntamenti con i concorsi a premi vengono rinviati.

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non effettuate il 1° gennaio saranno recuperate il giorno successivo, quindi domani, venerdì 2 gennaio 2026, come indicato sul sito di Lottomatica, che gestisce le lotterie per conto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di conseguenza, il concorso n.2 sarà posticipato a sabato 3 gennaio, mentre il concorso n.3 slitterà a lunedì 5 gennaio alle ore 20.

Ecco i cambiamenti in dettaglio delle estrazioni del SuperEnalotto in occasione della festività di Capodanno:

Concorso N°1 di giovedì 1° gennaio 2026 posticipato a venerdì 2 gennaio 2026 alle 20;

Concorso N°2 di venerdì 2 gennaio 2026 viene posticipato a sabato 3 gennaio 2026 alle 20;

Concorso N° 3 di sabato 3 gennaio 2026 rimandato a lunedì 5 gennaio 2026 alle 20.

L’ultima festività del periodo natalizio è l’Epifania, che cade martedì 6 gennaio. Essendo anch’essa un giorno festivo, l’estrazione prevista sarà rimandata a giovedì 8 gennaio. Ecco come cambiano le estrazioni nella prima settimana di gennaio: