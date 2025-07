Morì precipitando dal balcone a Bologna: dopo 3 mesi arrestato l’ex compagno, era in Francia

Tania Bellinetti l’8 aprile scorso morì precipitando dal balcone di casa a Bologna. L’ex compagno, Salmi Faiez, sarebbe scappato dall’Italia un giorno dopo, forse con l’aiuto di una complice. Lo hanno individuato e arrestato in Francia: è indagato per istigazione al suicidio e maltrattamenti.

Era l’8 aprile scorso quando Tania Bellinetti morì precipitando dal balcone di casa sua a Bologna. E a oltre tre mesi di distanza l’ex compagno della donna, il 38enne tunisino Selmi Faiez, è stato rintracciato e arrestato in Francia. La squadra mobile stava cercando il 38enne già da prima della morte di Bellinetti. Era infatti già ricercato dal dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia ai danni dell'ex fidanzata.

È stato arrestato nella mattinata di ieri a Rennes, dal Fast team Sirene Interpol. Sulla morte della donna la Procura di Bologna aveva aperto un fascicolo con l'ipotesi iniziale di istigazione al suicidio, dove l’ex compagno risultava indagato. Il tunisino, inoltre, era stato già condannato in via definitiva, per episodi pregressi, per il reato di maltrattamenti. La cattura di Selmi Faiez da parte dell’Interpol è stata resa possibile grazie alle informazioni condivise dalla squadra Mobile di Bologna. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'indagine ha permesso di individuare il tunisino a Rennes e di identificare alcuni connazionali, domiciliati in Francia, che potevano ospitarlo. Ora verranno avviate le procedure per l'estradizione. Nel frattempo gli investigatori hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico di una donna a Bologna: a quanto ricostruito, l'8 aprile, subito dopo la caduta dal balcone di Tania, Selmi Faiez si era fatto accompagnare dalla donna dal quartiere Barca, in cui risultava in quel momento presente e dove viveva anche l'ex fidanzata, in Francia, attraverso il confine di Ventimiglia, dove era arrivato il 9 aprile.

Al momento l’uomo è indagato per istigazione al suicidio e maltrattamenti, ma l'accusa potrebbe presto cambiare in quella di omicidio. Da subito amici e parenti della donna precipitata dal balcone avevano detto di non credere al suicidio: “Vorrei solo la verità e basta”, aveva detto ai giornali il fratello della donna.