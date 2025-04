video suggerito

Bologna, mamma di 48 anni muore cadendo dal balcone: ricercato il compagno, indagini in corso Giallo a Bologna, dove una donna di 48 anni è orta cadendo dal balcone al terzo piano della palazzina dove viveva col compagno, che risulterebbe ricercato. Indagini in corso per capire la dinamica di quanto successo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giallo a Bologna, dove una donna di 48 anni Tania B., è morta cadendo dal balcone di casa nel quartiere Barca. Il cadavere della vittima, che aveva due figlie, di cui una minorenne, è stato trovato sotto al balcone al terzo piano della palazzina in via Tolstoi 4 dove abitava col compagno, di dieci anni più giovane, che risulta al momento ricercato dal momento che ha fatto perdere le sue tracce. I fatti risalgono alla sera di martedì.

La polizia sta infatti lavorando per capire se sia stata lei a lanciarsi di sotto, se si sia trattato di un tragico incidente, o se qualcuno l’abbia spinta giù. La Procura ha aperto un fascicolo. Il compagno, come scrive La Repubblica, aveva già avuto un ammonimento da parte del questore per alcuni episodi di maltrattamento. L'appartamento dove la coppia viveva è stato posto sotto sequestro.

In aggiornamento.