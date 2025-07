video suggerito

Cattolica, muore a 27 anni cadendo dal balcone: aperta un'inchiesta Lorenzo Ciofo, 27enne originario di Viterbo, è morto a Cattolica dopo essere caduto da un balcone: si indaga sulla dinamica, ma potrebbe essersi trattato di un incidente.

A cura di Davide Falcioni

Un volo nel vuoto, una caduta dal balcone che non gli ha lasciato scampo. È finita così, in modo tragico e improvviso, la vita di Lorenzo Ciofo, 27 anni, originario di Viterbo ma da tempo residente sulla riviera romagnola per motivi di lavoro.

Il dramma si è consumato a Cattolica, località dove il giovane si era trasferito da qualche anno e lavorava come agente immobiliare. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un tragico incidente.

Ciofo era conosciuto e ben voluto sia nella sua città natale che nella nuova comunità romagnola. Diplomato al liceo scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo, era ricordato da amici e conoscenti come un ragazzo determinato, serio e con una forte volontà di costruirsi un futuro con le proprie forze.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto Viterbo, dove vive la sua famiglia. Qui, in poche ore, si è diffuso un profondo cordoglio tra amici, coetanei ed ex compagni di scuola. In molti lo ricordano come un giovane riservato ma gentile, dedito al lavoro e alla sua crescita personale e professionale.