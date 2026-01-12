Meteo, stop al freddo, torna l’alta pressione sull’Italia: le previsioni della settimana

L’Italia dice addio al freddo pungente della scorsa settimana e si avvia a vivere sette giorni all’insegna della ripresa dell'alta pressione. Secondo le previsioni meteo della settimana dal 12 al 18 gennaio, infatti, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una maggiore stabilità meteorologica su gran parte del Paese con il definitivo allontanamento del vortice ciclonico e l’arrivo delle masse d’aria sempre più miti e umide che sostituiranno quelle gelide polari, grazie a un promontorio di alta pressione che si estenderà anche all’Europa centrale.

Meteo, a inizio settimana ancora residui di instabilità

Già da oggi, lunedì 12 gennaio, assisteremo a un graduale miglioramento del tempo su tutta l’Italia anche se non mancheranno i residui effetti dell’instabilità meteo dei giorni scorsi con gelate notturne previste su aree pianeggianti e vallate e nuvolosità irregolare e qualche piovasco su Liguria e alta Toscana mentre sulla Puglia e nello Ionio insisterà una forte Tramontana. Il cambio di scenario sarà confermato martedì 13 gennaio con l’arrivo però di nebbia in banchi nelle ore notturne e al primo mattino e cielo irregolarmente nuvoloso con locali piovaschi sull'alta Toscana e la Campania meridionale. Temperature in generale rialzo su tutto il Paese, sia come massime che come minime.

Mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio: locali piogge ma temperature in aumento

L’addio al freddo però non farà sparire le nuvole causate da correnti umide, responsabili anche di locali piogge tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio sulle regioni centro-settentrionali come Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio e la Campania. Sulle regioni meridionali e la Sicilia però ampie schiarite. Il tutto sarà accompagnato ancora da un generale aumento delle temperature. L’alta pressione però è destinata a non durare a lungo e già a fine settimana avremo un primo cedimento.

Previsioni meteo nel week end: da venerdì tempo più incerto

Le previsioni meteo della settimana indicano che da venerdì 16 gennaio ci sarà un probabile cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà prima il Nord-Ovest e poi il resto del Centro-Nord con piogge e temporali diffusi. Le precipitazioni piovose su tutto il nord ovest e la Toscana si estenderanno nella giornata di sabato 17 gennaio alle restanti regioni del nord e a quelle centrali, Sardegna inclusa. Da domenica infine un altro impulso perturbato investirà il Paese con effetti che si sommeranno al precedente, interessando quasi tutte le regioni, ad eccezione dell’estremo Sud.