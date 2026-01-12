Attualità
video suggerito
video suggerito

Meteo, stop al freddo, torna l’alta pressione sull’Italia: le previsioni della settimana

Le previsioni meteo della settimana dal 12 al 18 gennaio indicano l’aumento generalizzato delle temperature e maggiore stabilità ma non mancheranno nuvole e locali piovaschi sull’Italia.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’Italia dice addio al freddo pungente della scorsa settimana e si avvia a vivere sette giorni all’insegna della ripresa dell'alta pressione. Secondo le previsioni meteo della settimana dal 12 al 18 gennaio, infatti, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una maggiore stabilità meteorologica su gran parte del Paese con il definitivo allontanamento del vortice ciclonico e l’arrivo delle masse d’aria sempre più miti e umide che sostituiranno quelle gelide polari, grazie a un promontorio di alta pressione che si estenderà anche all’Europa centrale.

Meteo, a inizio settimana ancora residui di instabilità

Già da oggi, lunedì 12 gennaio, assisteremo a un graduale miglioramento del tempo su tutta l’Italia anche se non mancheranno i residui effetti dell’instabilità meteo dei giorni scorsi con gelate notturne previste su aree pianeggianti e vallate e nuvolosità irregolare e qualche piovasco su Liguria e alta Toscana mentre sulla Puglia e nello Ionio insisterà una forte Tramontana. Il cambio di scenario sarà confermato martedì 13 gennaio con l’arrivo però di nebbia in banchi nelle ore notturne e al primo mattino e cielo irregolarmente nuvoloso con locali piovaschi sull'alta Toscana e la Campania meridionale. Temperature in generale rialzo su tutto il Paese, sia come massime che come minime.

Mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio: locali piogge ma temperature in aumento

L’addio al freddo però non farà sparire le nuvole causate da correnti umide, responsabili anche di locali piogge tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio sulle regioni centro-settentrionali come Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio e la Campania. Sulle regioni meridionali e la Sicilia però ampie schiarite. Il tutto sarà accompagnato ancora da un generale aumento delle temperature. L’alta pressione però è destinata a non durare a lungo e già a fine settimana avremo un primo cedimento.

Leggi anche
Quanto durerà l'ondata di freddo sull'Italia con piogge e nevicate: le previsioni meteo di Giulio Betti

Previsioni meteo nel week end: da venerdì tempo più incerto

Le previsioni meteo della settimana indicano che da venerdì 16 gennaio ci sarà un probabile cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà prima il Nord-Ovest e poi il resto del Centro-Nord con piogge e temporali diffusi. Le precipitazioni piovose su tutto il nord ovest e la Toscana si estenderanno nella giornata di sabato 17 gennaio alle restanti regioni del nord e a quelle centrali, Sardegna inclusa. Da domenica infine un altro impulso perturbato investirà il Paese con effetti che si sommeranno al precedente, interessando quasi tutte le regioni, ad eccezione dell’estremo Sud.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò: erano in carcere ad oltre un anno
Il compagno di carcere: "Ci torturavano"
Il governo Meloni riconosce la presidente venezuelana: il primo passo avanti politico
Il Venezuela libera i detenuti italiani Gasperin e Pilieri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views