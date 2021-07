Messina: elefante fugge dal circo e va in giro per le strade della città Un elefante a spasso per la città: questo è ciò che si sono trovati davanti i cittadini di Messina stamane, quando un pachiderma è stato avvistato mentre passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo. L’animale, a quanto si apprende, fa parte del circo Darix di Moira Orfei, da mesi stabilitosi vicino allo stadio.

A cura di Biagio Chiariello

Un elefante per le vie di Messina. È quanto si sono ritrovanti sotto gli occhi i cittadini della zona Sud della città siciliana. Il pachiderma passeggiava indisturbato nei pressi dello Stadio San Filippo-Franco Scoglio vicino all’omonimo svincolo autostradale.

L’elefante, a quanto si apprende, si sarebbe allontanato dal circo Darix di Moira Orfei che sosta da alcuni mesi in città vicino allo stadio. La sua fuga del pachiderma però, non è durata tanto: è stato subito recuperato da uno dei domatori. Non senza prima farsi notare da chi, intorno a mezzogiorno, si è reso protagonista di questo incontro, come si evince dalla foto che il messinese Placido Smedile ha postato su Facebook. Fortunatamente, non si segnalano danni a cose o persone.

La notizia, al contrario, ha suscitatoilarità tra i cittadini, ma anche una certa preoccupazione sulle sorti dell’animale probabilmente allontanatosi dal tendone anche e sopratutto per le temperature molto elevate di questi giorni. Non si hanno al momento informazioni di eventuali responsabilità addebitate a persone. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha contribuito a rientrare l’animale, adesso di nuovo in custodia.