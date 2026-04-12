L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026: Ariete e Sagittario sfrontati e incontenibili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 si apre sotto un cielo che vibra di slancio e ispirazione e ci spinge a inseguire l’istinto. Il ritmo si fa subito intenso lunedì, quando la congiunzione tra Marte e Nettuno in Ariete accende una scintilla di idealismo puro: è il momento in cui l'immaginazione prende il comando, alimentando il desiderio di rincorrere visioni ambiziose, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno).

A rendere il clima più morbido ci pensa Venere in Toro che, grazie al sestile con Giove in Cancro, regala una dose extra di dolcezza e apre porte inaspettate nei rapporti, favorendo specialmente Toro, Cancro, Pesci e Vergine. A metà settimana il clima mentale cambia marcia. Mercoledì, con l'ingresso di Mercurio in Ariete, la comunicazione si fa tagliente e immediata: i pensieri corrono veloci, a volte fin troppo, rendendo i segni cardinali particolarmente schietti, se non addirittura impulsivi. Ma non c’è solo velocità; c'è anche strategia.

Giovedì, il sestile tra Marte e Plutone regala una determinazione d’acciaio e un fiuto quasi chirurgico per l’azione incisiva. Il vero culmine arriva tra venerdì e il weekend. La congiunzione di Mercurio a Nettuno, unita a una potente Luna Nuova in Ariete, segna un nuovo inizio carico di intuizioni quasi profetiche. È il momento perfetto per smettere di sognare e iniziare a costruire: i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) sono i primi chiamati a fidarsi del proprio sesto senso, ma l’invito è valido per chiunque abbia un’idea nel cassetto pronta a trasformarsi finalmente in realtà concreta.

Leggi anche Oroscopo oggi domenica 12 aprile 2026 di Ginny: ideali forti per Leone e Sagittario

Oroscopo settimanale 13-19 aprile 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 13 al 19 aprile 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ehi, Ariete! Questa settimana il tuo cielo è più affollato di un bar durante l’aperitivo del venerdì sera! Con tutte questi pianeti nel tuo segno, è il momento perfetto per dare una spinta alla tua vita. Ti senti carico come una molla? Ottimo. Sfrutta questa energia per realizzare i tuoi sogni. Ma attenzione che con anche Mercurio in gioco, le parole possono uscire un po’ troppo rapide, senza riflessioni mirate. Per il resto venerdì c’è anche la Luna Nuova nel tuo segno: fai un bel respiro profondo (almeno per questo trovalo il tempo!) e lanciati in mille nuove avventure.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere è ancora lì che ti fa da guardia del corpo e ti incorona sovrano assoluto del cuore. Hai quel fascino testardo che farebbe vacillare persino un monaco tibetano in pieno voto di silenzio e sei così strategicamente buono che resisterti è praticamente un reato federale. Tu non insegui, tu resti. E in quel restare c’è una forza antica, quasi regale, che disarma più di qualsiasi dichiarazione plateale. Questa settimana ti muovi come chi conosce già il finale della storia e proprio per questo non ha fretta di bruciarne le tappe.

Voto 8 e mezzo

Cari Gemelli, preparate i coriandoli e mettete in fresco lo spumante, perché il periodo poco simpatico è ufficialmente terminato. Se prima vi sentivate pesanti come un buffet di nozze ad agosto, ora siete così elettrici che potreste illuminare l’intera rete autostradale solo con la vostra presenza. Avete una parlantina così affilata che riuscireste a vendere aria fritta ai puristi della dieta, ma d’altronde il silenzio non è mai stato il vostro forte, lo sappiamo. Siete pronti a dare spettacolo e, francamente, chi vi sta intorno farebbe meglio a godersi lo show o a comprarsi dei tappi per le orecchie.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, amico mio, sei ufficialmente entrato nella fase "pentola a pressione” e hai la pazienza di un gatto a cui hanno pestato la coda. Se qualcuno ti guarda storto, la tua risposta è un mix di sarcasmo affilato e nervosismo elettrico che nemmeno tre tisane alla melissa saprebbero placare. Eppure, in mezzo a questo maremoto, conservi una sensualità rassicurante e quel piglio da porto sicuro che ti rende irresistibile nonostante il cielo pesante. Sei un paradosso vivente: vorresti mandare tutti a quel paese, ma lo fai con una tale dolcezza di fondo che la gente quasi finisce comunque per chiederti scusa. Sei capace di ammaliare anche quando avresti solo voglia di chiuderti in un bunker con le tue malinconie.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche se il cuore batte un po’ a rilento e l’amore sembra un puzzle a cui manca sempre il pezzo centrale, la tua grinta è tornata a ruggire. Hai addosso un’elettricità tale che potresti ricaricare lo smartphone solo guardandolo e una parlantina talmente affilata che riusciresti a convincere un vigile a chiederti scusa mentre ti fa la multa. Se in camera da letto l’atmosfera è tiepida, fuori sei un bulldozer di carisma e ti muovi nel mondo con la sicurezza di chi possiede le chiavi della città, fregandotene altamente dei giudizi.

Voto 7/8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Dimentica la versione di te che rispondeva a monosillabi e guardava il mondo come se fosse un foglio pieno zeppo di refusi. In questi giorni sei talmente zen che potresti fare meditazione in mezzo al traffico dell'ora di punta senza nemmeno alzare un sopracciglio. Hai sostituito il tuo leggendario spirito critico con una dose massiccia di zucchero filato, diventando improvvisamente quella persona che non solo sopporta le chiacchiere inutili, ma le alimenta pure con entusiasmo. Approfittane finché dura questa pace dei sensi, perché vederti così premurosa e accondiscendente è un evento più unico che raro: goditi il brivido di essere, per una volta, quella che mette d'accordo tutti invece di quella che trova il pelo nell'uovo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cara Bilancia, ultimamente ti senti utile quanto un ombrello bucato sotto il diluvio universale. Hai la sensazione che il mondo corra a cento all'ora mentre tu sei rimasta incastrata nella porta girevole del destino, con l'autostima che urla "ritirata" e si nasconde sotto il divano. Invece di provare a ruggire, che tanto con questa grinta ti uscirebbe solo un timido miagolio, accetta il fatto che questa settimana sei in modalità "pausa". È il momento perfetto per osservare, prendere appunti e studiare le mosse degli altri come se fossi un infiltrato dei servizi segreti e pianificare poi al meglio la prossima mossa.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamocelo, Scorpione, in questo momento l'amore ti attira quanto un invito a un webinar sulla contabilità creativa il sabato sera. Con Venere che ti guarda storto, il tuo sex appeal ha deciso di prendersi una vacanza lasciandoti con la voglia di socializzare di un orso polare con l'emicrania. Se qualcuno prova ad avvicinarsi per un po' di sano calore umano, lo respingi con un'occhiata così gelida che potresti conservarci i surgelati per tutto l’anno. Sei in una fase in cui l'unica relazione stabile che tolleri è quella col tuo telecomando o con i tuoi pensieri più cupi e vendicativi. Goditi la tua solitudine da sovrano spodestato, ma occhio a non esagerare col mutismo selettivo.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, è finita l’era dei malintesi e di quei silenzi imbarazzanti che ti facevano sentire un pesce fuor d’acqua (o peggio, un oratore senza microfono). Finalmente hai smesso di inciampare nelle parole e sei tornato a cavalcare l'entusiasmo con la grazia di chi pensa di avere sempre la verità in tasca. La tua parlantina è tornata a essere un’arma di seduzione di massa e la tua autostima brilla come la carrozzeria dell’auto appena lucidata. Sei di nuovo tu: il leader carismatico che non accetta un "no" come risposta e che trasforma ogni banale martedì in un evento da ricordare. Bentornato in pista, cerca solo di non travolgere nessuno nella tua corsa verso la gloria.

Voto 8/9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ultimamente hai la stabilità emotiva di un castello di carte davanti a un ventilatore acceso. Se non fosse per quella Venere che ti lancia un salvagente ogni volta che stai per affondare, saresti ufficialmente il nemico pubblico numero uno. Trasformi la tua insicurezza in una lista di capi d'accusa contro il resto del mondo, convinto che la colpa sia del traffico, del meteo o del destino cinico. Eppure, nonostante questo piglio, emani ancora quel magnetismo che spinge la gente a non mandarti (subito) a quel paese. Prova a scendere dal piedistallo del “capisco tutto io": scoprire che non sei d'acciaio non ucciderà la tua reputazione, anzi, potrebbe persino renderti quasi simpatico.

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mentre il mondo fuori sboccia e si scambia effusioni melense, tu hai la stessa propensione al romanticismo di un notaio che legge un rogito il lunedì mattina. Venere ti guarda storto e il tuo cuore è finito sepolto sotto strati di ghiaccio. Se l'amore langue, però, il tuo cervello è un generatore elettrico a pieno regime: hai una parlantina così veloce e un'energia così nervosa che potresti spiegare la fisica quantistica mentre vai a correre. Sei una macchina da guerra intellettuale pronta a vincere le discussioni, ma assolutamente indisponibile per le smancerie. Se qualcuno cerca calore umano, probabilmente riceverà in cambio un’analisi logica del perché i sentimenti sono decisamente sopravvalutati.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

State difendendo gli ultimi scampoli di questo periodo magico con una dolcezza spiazzante e siete diventati i distributori ufficiali di buoni consigli e pacche sulla spalla, con quella rassicurante calma di chi sa sempre trovare la parola giusta nel momento del bisogno. Essere il punto di riferimento più morbido dello zodiaco vi calza a pennello, infatti distribuite abbracci con la stessa naturalezza con cui il vostro barista di fiducia vi prepara il solito caffè al mattino, rendendo tutto un po' meno amaro per chi vi sta intorno.

Voto 8