Matteo Lai, rugbista 18enne, muore dopo giorni di agonia: era uscito di strada con lo scooter a Sinnai

Dopo una settimana di agonia al Brotzu di Cagliari è morto Matteo Lai, 18enne rugbista cagliaritano. Il giovane si era schiantato con lo scooter a Tasonis il giorno di Ferragosto. La comunità è in lutto e il Comune ha rinviato gli eventi in segno di cordoglio.
A cura di Biagio Chiariello
Dopo una settimana di agonia all’ospedale Brotzu di Cagliari si è spento Matteo Lai, il ragazzo di appena 18 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la sera di Ferragosto. Lo studente di Sinnai stava rientrando in paese a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di Tasonis. La corsa si è conclusa in una cunetta, in mezzo alla vegetazione.

A trovarlo, poco dopo, è stato un coetaneo che transitava sulla stessa strada e che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Le condizioni del giovane erano apparse subito critiche: trasportato d’urgenza al Brotzu, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere dopo sette giorni di lotta tra la vita e la morte.

Il cordoglio della comunità per Matteo Lai

La notizia della scomparsa di Matteo ha sconvolto Sinnai e i comuni vicini. In poche ore i social si sono riempiti di messaggi di affetto e ricordi. Matteo era molto conosciuto, soprattutto nell’ambiente sportivo: giocava nella squadra di rugby del Capoterra, dove era apprezzato non solo per le sue doti atletiche, ma anche per la generosità e il carattere solare che lo contraddistinguevano.

L’amministrazione comunale di Sinnai ha espresso il proprio dolore attraverso una nota ufficiale: “L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Matteo Lai, tragicamente scomparso a seguito dell’incidente di Tasonis”. Parole di profonda vicinanza anche dalla sindaca Maria Barbara Pusceddu, che ha dichiarato: “Come prima cittadina, e a nome di tutta l’amministrazione, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza ai familiari. La nostra comunità è profondamente scossa da questa immane tragedia”.

Lutto cittadino e rinvii agli eventi a Sinnai

In segno di rispetto, il Comune ha proclamato il lutto cittadino. È stato inoltre rinviato l’evento previsto per la serata in piazza Sant’Isidoro, che avrebbe dovuto ospitare l’esibizione del dj Sandro Murru. Un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza della comunità a una famiglia improvvisamente travolta dal dolore.

Matteo Lai lascia un vuoto profondo tra i compagni di squadra, gli amici e i tanti conoscenti che in questi giorni stanno ricordando il suo sorriso e la sua passione per lo sport. A Sinnai, l’eco della sua scomparsa rimarrà a lungo, come monito e come testimonianza di una vita spezzata troppo presto.

