Martina Lattuca scomparsa a Cagliari, a che punto sono le indagini dopo ritrovamento di una seconda scarpa

Continuano le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Cagliari il 18 novembre scorso. Fonti informate hanno fatto sapere a Fanpage.it che le ricerche proseguono con la stessa intensità dei giorni scorsi. Domenica era stata rinvenuta una seconda scarpa in mare.

Ancora nessuna notizia di Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Cagliari il 18 novembre scorso. Il rinvenimento di una scarpa avvenuto domenica nel tratto di mare nei pressi della grotta dei Colombi a Cagliari aveva ridato spinta alle ricerche della donna che però, purtroppo, non hanno dato neppure nelle scorse ore l'esito sperato. Di Lattuca non vi è traccia al momento, anche se sono state trovate nella medesima zona l'auto della donna, uno zaino contenente i documenti e le due scarpe.

Le ricerche però, come sottolineano fonti investigative a Fanpage.it, continuano con la stessa intensità dei giorni scorsi. La scarpa è stata recuperata da un canoista che nella mattinata di domenica si è trovato davanti al reperto. L'uomo ha subito avvertito le autorità locali che sono accorse sul posto per approfondire ulteriormente le ricerche.

La cabina di regia in Prefettura non è più attiva, ma le forze dell'ordine continuano a lavorare per ricostruire la vicenda e riportare a casa Lattuca. Gli amici e i colleghi della donna, di fatto, non si sono mai arresi e credono ancora che sia possibile riportare la 49enne a casa.

Leggi anche Martina Lattuca scomparsa a Cagliari, il rinvenimento di una scarpa fa scattare ulteriori ricerche in mare

Al momento di Martina non si hanno informazioni: la giovane era uscita per una passeggiata dopo aver avuto un malore che le aveva imposto un giorno di malattia dal lavoro. Da allora, però, nessuno ha più avuto notizie della 49enne che lavorava come commessa in una libreria del posto.

Chi indaga sta vagliando la pista di un gesto volontario, anche se non sono stati ritrovati biglietti che facciano pensare a un addio programmato dalla 49enne. Per il momento, tutte le piste investigative restano in realtà aperte. Il ritrovamento dell'auto, delle scarpe e dei documenti fa temere però una caduta in acqua della 49enne dopo un malore. Le speranze di riportare la donna a casa sana e salva diminuiscono con i giorni che passano, ma amici e familiari di Lattuca continuano a provare.