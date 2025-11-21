Attualità
Scomparsa nel cagliaritano, stop alle ricerche di Martina Lattuca: oggi vertice in Prefettura

Ricerche sospese per Martina Lattuca, 49 anni, scomparsa a Calamosca. Nessuna nuova traccia dopo i ritrovamenti di zaino e scarpa. Prefettura valuta i prossimi passi.
A cura di Davide Falcioni
Le ricerche di Martina Lattuca, la 49enne cagliaritana scomparsa martedì durante un’escursione a Calamosca, sono state sospese in attesa di nuove valutazioni operative. Dopo ore di perlustrazioni via terra e via mare, condotte da Guardia costiera, vigili del fuoco e tecnici del Soccorso alpino con il supporto di unità cinofile e droni, la giornata di ieri si è conclusa senza alcun riscontro significativo.

Le squadre hanno concentrato gli sforzi attorno all’area in cui era stata rinvenuta l’auto della donna e nei punti in cui sono stati trovati uno zaino contenente i suoi documenti e una scarpa, ma gli elementi raccolti non hanno aperto nuove piste. Nessun indizio utile, al momento, per localizzare la commessa, impiegata in una libreria del centro, che martedì non si era presentata al lavoro.

La Prefettura, che ha già attivato il piano provinciale per le persone scomparse, riunirà oggi i vertici delle forze impegnate nelle attività di ricerca per decidere come procedere nelle prossime ore. Parallelamente proseguono gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione gli ultimi movimenti della donna prima della scomparsa.

