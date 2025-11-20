Attualità
video suggerito
video suggerito

Martina Lattuca scomparsa a Cagliari, continuano le ricerche: ritrovati occhiali da donna, ma nessun biglietto

Continuano le ricerche di Martina Lattuca, la donna scomparsa a Cagliari il 18 novembre. Nelle ultime ore sarebbero stati trovati degli occhiali da donna, forse appartenenti proprio alla 49enne. Smentito invece il ritrovamento di un bigliettino lasciato al compagno.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

È il terzo giorno di ricerche per Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Cagliari nella mattinata del 18 novembre. Le squadre dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera stanno ispezionando il tratto di costa tra Calamosca e Cala Fighera, via mare e via terra. Mercoledì mattina è stato trovato in questa zona, tra gli scogli, lo zainetto della donna contenente i documenti di identità.

La donna non era andata al lavoro la mattina della sua scomparsa ed era uscita di a casa per andare a fare una passeggiata. Fonti investigative a Fanpage.it hanno fatto sapere che per ora, purtroppo, le ricerche non hanno dato l'esito sperato. In un primo momento si era parlato di un biglietto lasciato da Lattuca al compagno, ma i familiari hanno smentito quest'informazione.

Secondo i familiari, infatti, la donna non era andata a lavorare perché aveva avvertito un malore per il quale aveva deciso di restare a casa. La decisione di uscire senza comunicare il suo allontanamento al compagno o ai parenti ha fatto preoccupare non poco i suoi cari, che da ore seguono da vicino le ricerche della 49enne. A entrare in casa di Lattuca sarebbe stata la sorella, l'unica in possesso delle chiavi. La donna non avrebbe rinvenuto alcun biglietto da parte della sorella scomparsa e ha smentito la notizia circolata nelle prime ore di questa mattina.

Leggi anche
Donna scomparsa a Cagliari: le ricerche in mare

Le ricerche andranno avanti ancora per qualche ora, quando il calare del sole costringerà purtroppo le autorità a fermarsi. La speranza è di avere notizie della 49enne quanto prima mentre il trascorrere del tempo è il principale nemico dei familiari di Lattuca, che lavora come commessa in una libreria nel Cagliaritano.

Nelle ultime ore sarebbero stati trovati da parte di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco degli occhiali da donna. Bisognerà ora capire se si tratta di un oggetto appartenente a Lattuca. Il ritrovamento è avvenuto poco lontano da dove è stato rinvenuto lo zaino con i documenti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Delitto
Garlasco
Le analisi della difesa di Sempio: “Individuati i punti della villa condivisi con Chiara Poggi”
Sempio e il suo team al Laboratorio Genomica di Roma: “Impronta 33? Siamo tranquillissimi”
Andrea Sempio: "Mi sento un po' perseguitato. Ad oggi il colpevole è Alberto Stasi"
Riesame annulla di nuovo sequestro dei dispositivi a Venditti: "Restituitemi cellulari e pc"
Lovati sui soldi in nero dai Sempio: "In Procura è andata bene, non possono dimostrare la corruzione"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views