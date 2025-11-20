Martina Lattuca scomparsa a Cagliari, continuano le ricerche: ritrovati occhiali da donna, ma nessun biglietto

È il terzo giorno di ricerche per Martina Lattuca, la 49enne scomparsa a Cagliari nella mattinata del 18 novembre. Le squadre dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera stanno ispezionando il tratto di costa tra Calamosca e Cala Fighera, via mare e via terra. Mercoledì mattina è stato trovato in questa zona, tra gli scogli, lo zainetto della donna contenente i documenti di identità.

La donna non era andata al lavoro la mattina della sua scomparsa ed era uscita di a casa per andare a fare una passeggiata. Fonti investigative a Fanpage.it hanno fatto sapere che per ora, purtroppo, le ricerche non hanno dato l'esito sperato. In un primo momento si era parlato di un biglietto lasciato da Lattuca al compagno, ma i familiari hanno smentito quest'informazione.

Secondo i familiari, infatti, la donna non era andata a lavorare perché aveva avvertito un malore per il quale aveva deciso di restare a casa. La decisione di uscire senza comunicare il suo allontanamento al compagno o ai parenti ha fatto preoccupare non poco i suoi cari, che da ore seguono da vicino le ricerche della 49enne. A entrare in casa di Lattuca sarebbe stata la sorella, l'unica in possesso delle chiavi. La donna non avrebbe rinvenuto alcun biglietto da parte della sorella scomparsa e ha smentito la notizia circolata nelle prime ore di questa mattina.

Leggi anche Donna scomparsa a Cagliari: le ricerche in mare

Le ricerche andranno avanti ancora per qualche ora, quando il calare del sole costringerà purtroppo le autorità a fermarsi. La speranza è di avere notizie della 49enne quanto prima mentre il trascorrere del tempo è il principale nemico dei familiari di Lattuca, che lavora come commessa in una libreria nel Cagliaritano.

Nelle ultime ore sarebbero stati trovati da parte di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco degli occhiali da donna. Bisognerà ora capire se si tratta di un oggetto appartenente a Lattuca. Il ritrovamento è avvenuto poco lontano da dove è stato rinvenuto lo zaino con i documenti.