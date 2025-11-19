Cagliari, scomparsa Martina Lattuca: nell’ultimo video cammina sotto la pioggia verso un sentiero

Una donna di 49 anni, Martina Lattuca il suo nome, commessa in una libreria a Cagliari, risulta scomparsa da ieri, martedì 18 novembre. A far scattare l'allarme è stato il compagno che, dopo aver cercato inutilmente di contattarla, ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare la scomparsa. Da ore vanno avanti le ricerche senza sosta delle forze dell’ordine.

A quanto ricostruito finora, di Martina Lattuca si sono perse le tracce da ieri nella zona di Calamosca a Cagliari. I familiari hanno lanciato un appello: chiunque abbia sue notizie o possa fornire informazioni utili contatti il 112.

Le ricerche della commessa si sono concentrate già da ieri nell'area non troppo distante dal locale "Le Terrazze", dove è stata trovata l'auto della donna scomparsa. Al lavoro in queste ore ci sono la Guardia costiera, che sta perlustrando via mare la zona, il Soccorso Alpino che ha mandato a Calamosca 27 tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano, dieci mezzi dei vigili del fuoco che stanno già operando con sommozzatori, unità cinofile e droni che stanno perlustrando l'area dall'alto e carabinieri, Corpo forestale e polizia.

A quanto si apprende, le forze dell’ordine hanno recuperato dei video delle telecamere del locale in cui si vedrebbe la donna allontanarsi a piedi dalla zona sotto la pioggia e con un ombrello in mano. Avrebbe imboccato il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo per poi sparire nel nulla.

Le operazione di ricerca sono andate avanti ieri fino a dopo il tramonto, per poi riprendere stamattina. Per il momento, nonostante il massiccio dispiegamento di forze, della quarantanovenne nessuna traccia.