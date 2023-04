Mamma si getta dal balcone con il figlioletto in braccio: lei muore, il bimbo è grave Il dramma a Celano (L’Aquila). Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone con il figlio di 5 anni: lei è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano (L'Aquila) insieme al figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bambino invece è in gravi condizioni. Il piccolo è stato ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane mamma è caduta – non è ancora chiaro se si è gettata volontariamente o se è stato un incidente – dalla finestra di casa con in braccio il figlioletto. Mamma e figlio hanno fatto un volo di circa quattro metri.

Il dramma si è consumato intorno alle 8 di questa mattina, sabato 1 aprile, in località terrazze a Celano, nella centralissima via Fonte Grande. Per la donna, nonostante il tempestivo soccorso del 118, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Celano e Collarmele oltre alla Polizia Locale Marsica, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano e la Protezione Civile. "Una tragedia – le prime parole del sindaco di Celano Settimio Santilli, anche lui arrivato sul posto appena appresa la notizia – aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti".

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti accaduti, ovvero appunto se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

