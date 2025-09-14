Mamma e figlio investiti ad Adria, il bimbo sottoposto a un delicato intervento: è in condizioni disperate

È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il bambino di 7 anni investito nel pomeriggio di venerdì 12 settembre da un’auto ad Adria, in provincia di Rovigo, mentre era in bicicletta assieme alla mamma. Alla guida della vettura un uomo di 70 anni, risultato senza patente e copertura assicurativa. Le condizioni del piccolo sarebbero disperate.

Al piccolo, secondo quanto riportano i giornali locali, è stata impartita anche l'unzione degli infermi (l'estrema unzione) su richiesta della madre.

Al piccolo, secondo quanto riportano i giornali locali, è stata impartita anche l'unzione degli infermi (l'estrema unzione) su richiesta della madre.

Subito dopo l'incidente, il bimbo era stato stabilizzato all'ospedale Santa Marina Regina degli Angeli di Adria e successivamente trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al reparto di Neurochirurgia infantile di Padova.

Qui nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per ridurre l'ematoma alla testa riportato nell'impatto. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero disperate.

Intanto, proseguono le indagini dalla Polizia locale di Adria. Stando a quanto sarebbe emerso dagli accertamenti eseguiti nelle scorse ore, non solo il guidatore era senza patente, ma la vettura condotta dal 70enne sarebbe stata anche priva di copertura assicurativa.

La Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un fascicolo sull'accaduto per lesioni stradali gravissime e iscritto il 70enne nel registro degli indagati. La vettura risultava già sottoposta a sequestro e non poteva circolare.

Secondo quanto ricostruito finora, la mamma era appena andata a prendere il bambino nel centro socio educativo di Borgo Dolomiti che frequentava nel pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.

La donna, una 47enne. e il piccolo sono stati travolti alle spalle dalla Saab nera che, stando a quanto riferito da alcuni testimoni, stava effettuando un sorpasso.

Il bimbo è stato scaraventato a terra e nella caduta ha riportato gravi traumi, in particolare alla testa. La madre, nonostante l'impatto violento con l'asfalto, non è rimasta ferita in modo preoccupante. È stata dimessa dall'ospedale di Rovigo dove era stata ricoverata.