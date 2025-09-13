Incidente a Adria, bimbo di 7 anni e la mamma in bici travolti da auto: il piccolo lotta tra la vita e la morte

Gravissimi incidente ieri pomeriggio ad Adria: un bambino di 7 anni e la mamma sono stati travolti da un’auto, guidata da un 70enne senza patente, mentre erano in bici. Ad avere la peggio è stato il minore, che risulta in fin di vita.

Immagine di repertorio.

È fin di vita un bambino di soli 7 anni che ieri pomeriggio è stato travolto da un'auto ad Adria mentre era in bici insieme alla mamma. Il piccolo si trova al momento ricoverato all'ospedale di Padova e lotta tra la vita e la morte. Anche la madre è rimasta ferita: è stata trasferita in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia.

Stando a quanto ricostruito finora, i due poco dopo le 17 si trovavano al semaforo all’incrocio tra le vie Peschiera ed Emanuele Filiberto. Per cause ancora in via di accertamento, la vettura, una Saab, guidata da un 70enne senza patente perché revocata, ha investito la mamma, una donna di 47 anni che, in quel momento era in sella ad una bicicletta col seggiolino nel quale era seduto il figlio di 7 anni. Dai primi rilievi degli agenti lo scontro fuori dalle strisce pedonali.

Il conducente dell'auto, che pure non avrebbe avuto tutte le carte in regola per circolare, si è subito fermato e ha chiesto soccorsi. Ad avere la peggio è stato proprio il bambino, che cadendo ha battuto violentemente la testa sull'asfalto: all'arrivo dei soccorsi i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dell’elisoccorso da Padova. La prognosi per lui è riservata. A venerdì sera i medici del Pronto soccorso di Pediatria del nosocomio patavino stavano valutando se procedere o meno con un’operazione chirurgica. Gravi, anche se non come quelle del figlio, le ferite riportate dalla donna. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

Per altro, questo è stato un dramma che si è abbattuto su una famiglia già segnata dal dolore: solo pochi mesi fa avevano perso il padre e marito. Il sindaco di Adria ha espresso vicinanza alla donna, mantenendo contatti diretti con lei, e ha affermato l’urgenza di affrontare il nodo della sicurezza stradale.