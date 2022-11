Maltempo e allerta rossa in Sardegna, nubifragio sull’Oristanese: strade allagate e lampioni caduti Maltempo sulla Sardegna: vento e pioggia stanno provocando stasera allagamenti a Bosa e nell’Oristanese. Domani allerta rossa su alcuni settori dell’isola.

A cura di Susanna Picone

Allagamenti in Sardegna (Facebook)

Il maltempo si sta abbattendo con violenza in queste ore sulla Sardegna, dove per domani è stata diramata l’allerta meteo rossa su alcuni settori dell’isola.

Già questa sera vento e pioggia stanno provocando allagamenti a Bosa e nell'Oristanese. Bosa in particolare è il paese dove si stanno registrando più disagi: l’acqua è entrata anche dentro alcune abitazioni. Canali e condotte che convogliano l'acqua dalle colline al fiume Temo non sono stati in grado di reggere lo straordinario apporto.

Poco più a sud, nell'area di competenza del comando provinciale di Oristano, i vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto a Cabras e Torregrande, ma anche a Tramatza, San Vero Milis e Oristano.

Si segnalano in diversi comuni alberi in mezzo alla strada, pali abbattuti, oltre agli allagamenti nei piani bassi di case e negozi.

A Oristano il forte vento ha fatto cadere un palo della rete di illuminazione elettrica su un’auto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Vigili del fuoco vengono mobilitati con tutte le squadre a disposizione. Scuola, università, asili e ludoteche resteranno chiusi domani a Oristano a causa del maltempo e allerta meteo.

Chiusi anche impianti sportivi e cimitero. Ordinanze di chiusura delle scuole sono state firmate anche dai sindaci di Terralba, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras e Solarussa, i centri dove maggiore è il rischio idrogeologico.

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per le prossime ore: per la Sardegna e anche settori di Abruzzo diramata per domani l’allerta rossa, allerta arancione in nove regioni con temporali e venti fino a burrasca su gran parte del Paese.