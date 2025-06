Alberi scaraventati dal vento e strade allagate: temporali e violente grandinate sul Friuli Venezia Giulia Forti venti, temporali e grossi chicchi di grandine si sono abbattuti sul Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrati tanti danni in diversi comuni: rami e alberi sono caduti a causa delle raffiche e alcune strade locali si sono allagate. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

Foto dal gruppo Facebook "Sei di Sacile se"

Notte burrascosa in Friuli Venezia Giulia, con forti temporali e intense grandinate che si sono abbattuti sulla regione a partire dal tardo pomeriggio e hanno portato a decine di interventi dei vigili del fuoco.

Numerosi sono i disagi riscontrati dagli abitanti del territorio, che sono stati segnalati alla Sala Operativa Regionale nella giornata di ieri. Tra i comuni più colpiti dalle forti precipitazioni ci sono Varmo, Bicinicco, Rivignano Teor, San Giovanni al Natisone e Fiumicello Villa Vicentina. È soprattutto in queste zone che si è abbattuto il vento, che ha provocato allagamenti e cadute di alberi e rami sulle strade, creando problemi alla viabilità locale.

Una delle situazioni più critiche si è verificata nell'area comunale di Varmo, dove è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti a causa di un incendio alle travi del tetto di una palazzina in via Borgovecchio, che è stato scatenato da un fulmine. Nonostante il coinvolgimento di alcuni veicoli, fortunatamente non si registrano feriti.

Situazione simile a Resia, dove una saetta si è abbattuta su un bosco nella località Ostie, area di montagna nei paraggi e ha innescato un principio d'incendio sventato dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia Forestale. Per oggi è previsto un sopralluogo e l'intervento con l'elicottero dell'Elifriulia.

A causare l'ondata di maltempo è stata una saccatura, che ha portato l'aria fredda in quota a combinarsi con l'atmosfera calda e umida del suolo. Questo miscuglio ha originato temporali, soprattutto nella parte occidentale della regione, vicino al confine con il Veneto.

Inoltre, una supercella, un temporale al cui interno è presente un vortice d'aria, ha provocato copiose grandinate con chicchi di diametro superiore a 10 cm, piogge intense fino a 47 millimetri all'ora e venti con una velocità massima di 90 chilometri all'ora in pianura e 80 chilometri orari sulla costa.

Secondo quanto riferito da una nota della Protezione Civile locale, intorno a mezzanotte la supercella è uscita dal Friuli Venezia Giulia per approdare in Slovenia. Intorno alle 3, la situazione si è definitivamente assestata: aveva smesso di piovere in tutte le aree della regione.

Fortunatamente, dunque, le condizioni meteorologiche sono migliorate nelle ultime ore, con il sole che è tornato a splendere. Nonostante ciò, rimane la preoccupazione per la giornata di oggi: il bollettino della Protezione Civile segnala un'allerta meteo gialla per rischio temporali in tutta la regione.