Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo martedì 22 novembre: l’elenco regione per regione Dove saranno chiuse le scuole martedì 22 novembre a causa del maltempo che sta interessando quasi tutta la penisola: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco città per città in continuo aggiornamento.

A cura di Susanna Picone

Scuole chiuse domani, martedì 22 novembre, a causa del maltempo e allerta meteo in diversi comuni italiani. Il maltempo potrebbe provocare grossi disagi e per questo diversi sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì.

L'elenco delle città in cui le scuole resteranno chiuse è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre.

Per la giornata di domani, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna, mentre sarà arancione sul resto dell'Abruzzo e di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta meteo gialla in altre 13 Regioni.

Scuole chiuse martedì 22 novembre in alcuni comuni della Sardegna

Scuola, università, asili e ludoteche resteranno chiusi a Oristano a causa dell'allerta rossa diffusa dalla Protezione civile. Lo ha disposto il sindaco Massimiliano Sanna. Il provvedimento è valido da oggi e per l'intera giornata di domani. Chiusi anche impianti sportivi e cimitero. Altre ordinanze di chiusura delle scuole sono state firmate anche dai sindaci di Terralba, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras e Solarussa, ovvero nei centri dove maggiore è il rischio idrogeologico.

Scuole e municipio chiusi per maltempo a Grado

Il sindaco di Grado (Gorizia), Claudio Kovatsch, ha disposto per l'intera giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi l'asilo nido comunale e quello parrocchiale. Sempre a tutela della pubblica incolumità, è prevista la chiusura dei cimiteri cittadini, degli impianti sportivi a gestione pubblica, ma anche l'interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici e aree giochi e l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di dieci metri dai canali che attraversano Grado e da fronte mare.

Saranno aperti i varchi videosorvegliati d'accesso alle aree pedonali cittadine, fino alle 12 del 23 novembre, per consentire la sosta dei veicoli in aree più elevate della città ed evitare danni da possibile acqua alta. Anche il municipio resterà chiuso, erogando comunque i servizi di emergenza.

Scuole chiuse in gran parte della Campania

Le scuole resteranno chiuse domani in gran parte della Campania, dove è prevista allerta meteo arancione. I possibili temporali e i venti forti hanno spinto il sindaco di Napoli e altri primi cittadini dei comuni dell'area vesuviana a firmare le relative ordinanze per disporre la chiusura.

I sindaci dei comuni di Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia, hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse anche a Benevento, a Caserta e a Salerno. In Cilento, dove sabato scorso una bomba d'acqua si è abbattuta su Agropoli e Castellabate causando ingenti danni, in entrambi i comuni le scuole restano chiuse.

Scuole chiuse a Sapri, a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, a Roccapiemonte, a Cava de' Tirreni. Scuole chiuse anche sulle isole campane, Procida, Ischia e Capri.

Scuole chiuse anche nel Lazio

Diversi sindaci del Lazio stanno firmando in queste ore ordinanze per chiudere domani le scuole a causa del maltempo. Tra questi il primo cittadino di Anzio, Candido de Angelis, che causa allerta meteo ha attivato il Centro Operativo Comunale per le prossime 24 ore e ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Domani scuole chiuse anche a Latina per l'allerta meteo. A seguito della diramazione del bollettino regionale, con codice di allerta arancione per criticità idraulica, idrogeologica, vento e temporali, anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado valida per domani martedì 22 novembre.

Scuole chiuse anche a Ostia, Nettuno e Sabaudia. A Roma domani saranno chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri.

A Senigallia domani scuole chiuse

Il sindaco di Senigallia ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni sia comunali che private, per tutta la giornata di domani martedì 22 novembre 2022. Chiusa al pubblico anche la Biblioteca Antonelliana.

L'elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse è in aggiornamento