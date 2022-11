Le scuole chiuse nel Lazio per l’allerta meteo del 22 novembre, a Roma chiusi parchi e cimiteri Il Campidoglio chiude le scuole a Ostia, parchi giochi, giardini e ville storiche a Roma per forte vento. Martedì 22 novembre è prevista allerta meteo arancione sul Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Scuole chiuse a Ostia, a Roma chiusi parchi giochi, giardini e ville storiche per forte vento. Il Campidoglio ha diramato l'avviso ai cittadini per l'allerta meteo arancione prevista per domani, martedì 22 novembre. In relazione alle previsioni metereologiche che annunciano venti di burrasca sul litorale del Lazio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia – si apprende dal Campidoglio – Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale".

Un provvedimento che arriva in via precauzionale nei confronti dei cittadini, in quanto si temono possibili allagamenti e disagi nella Capitale. Una misura volta a scongiurare eventuali incidenti nelle aree verdi, per possibili cadute di rami o alberi a causa del forte vento che si attende.

Le scuole chiuse nel Lazio per l'allerta meteo del 22 novembre

Oltre a Ostia i sindaci di diversi Comuni del Lazio hanno chiuso o stanno valutando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'allerta meteo di domani. Tra questi in provincia di Roma Anzio e Nettino poi Latina, Fondi e Sabaudia; a Frosinone e Cassino.

Leggi anche Allerta gialla per il meteo a Roma e nel Lazio: attesi forti temporali e piogge sparse

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 22 novembre

Per la giornata di domani è prevista allerta meteo per una forte ondata di maltempo, che sta per imperversare su Roma e Lazio. Il dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, a partire da stanotte e per martedì 22 novembre, con piogge abbondanti e temporali. Il colore dell'allerta meteo è arancione per criticità idraulica e idrogeologica, vento e temporali. Le zone più a rischio della regione sono Roma e la sua provincia e l'area del Basso Lazio, dove l'attenzione è alta per rischio nubifragi, in particolare, a Latina e sul territorio pontino. Nel Reatino e Viterbese invece l'allerta è gialla.