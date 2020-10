È ancora in piena azione la perturbazione che da questa mattina sta colpendo con forti piogge e temporali diverse regioni d’Italia. A causa della fase di maltempo anche per domani il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione in due regioni e gialla in tre. Vediamo quali sono tutte le regioni a rischio l’8 ottobre secondo il bollettino meteo-idro diffuso dalla Protezione civile.

Allerta meteo 8 ottobre, le regioni a rischio

Come riportato sul sito della Protezione civile, sono in totale quattro le regioni italiane particolarmente a rischio domani. Nei dettagli, viene segnalata moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione nelle seguenti regioni:

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese;

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale;

Lombardia: Bassa pianura orientale.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Umbria: Nera – Corno

Previsioni meteo domani

Una perturbazione è in queste ore in transito al Centro-Sud, dove il tempo dovrebbero però migliorare nelle prossime ore stando alle previsioni meteo dell'8 ottobre. Attese per giovedì generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni settentrionali e valori massimi compresi tra 19 e 23 gradi. Al Centro e in Sardegna l'alta pressione garantirà una giornata pienamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al Sud al primissimo mattino possibili rovesci o brevi temporali tra messinese e reggino tirrenici. Sul resto delle regioni previsto cielo sereno. Valori massimi compresi tra i 18 e i 24 gradi.