Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 marzo 2026: le regioni a rischio

Per domenica 8 marzo la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in diverse regioni del Sud per l’aumento dell’instabilità. Avvisi per temporali in Basilicata e per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Calabria. Allerta anche in alcune aree di Puglia e Sicilia.
A cura di Biagio Chiariello
Immagine

Per la giornata di domenica 8 marzo la Protezione Civile ha diramato diverse allerte meteo gialle, concentrate soprattutto nelle regioni del Sud Italia a causa dell’aumento dell’instabilità previsto nelle prossime ore.

L’Italia si trova infatti lungo la linea di confine tra l’alta pressione che mantiene condizioni più stabili sull’Europa centro-orientale e un’area perturbata che interessa i Paesi atlantici e il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione favorisce tempo stabile al Nord e sul medio versante adriatico, con ampie schiarite e possibili banchi di nebbia su pianure e litorali.

Situazione diversa invece nel resto del Paese, dove è previsto un aumento dell’instabilità con rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali della giornata. I fenomeni potranno interessare in particolare le aree interne e tirreniche del Centro-Sud e le isole maggiori.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta gialla per temporali in Basilicata. Avvisi anche in Calabria, soprattutto sul versante jonico, dove l’allerta riguarda anche il rischio idraulico e idrogeologico. Allerta gialla per temporali e criticità idrogeologica anche in diverse aree della Puglia e in alcuni settori della Sicilia, tra cui le zone nord-occidentali e sud-occidentali dell’isola.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Questa, nello specifico, la situazione delle allerte meteo per giornata di domani, Domenica 8 marzo 2026:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: 
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:
    Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: 
    Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
    Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
Immagine

Meteo, le previsioni per domani 8 marzo 2026

La giornata di domenica 8 marzo sarà caratterizzata da condizioni meteo differenti tra Nord e resto del Paese. Nelle regioni settentrionali prevarrà infatti una situazione più stabile, con ampie schiarite soprattutto nel corso della giornata. Al mattino potranno però formarsi banchi di nebbia sulla bassa pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, destinati a dissolversi progressivamente con il passare delle ore. Qualche annuvolamento in più è previsto tra Liguria e basso Piemonte.

Il quadro sarà invece più variabile al Centro e al Sud, dove la presenza di molte nubi potrà favorire precipitazioni sparse. Nel corso della giornata, e in particolare nel pomeriggio, non si escludono rovesci e temporali su diverse aree della Toscana, del Lazio e del Molise, oltre che su gran parte delle regioni meridionali. Fenomeni possibili anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, mentre le coste tirreniche potrebbero restare in parte ai margini delle precipitazioni.

Le temperature massime sono previste stabili o in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno per lo più deboli, con possibili rinforzi localizzati attorno alle Isole maggiori, dove i mari si presenteranno generalmente mossi.

Immagine
