Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 febbraio: le regioni a rischio

Ancora maltempo su tutto il centro-sud, domani martedì 4 febbraio. Per questo motivo la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla su diversi settori di Puglia, Calabria e Sicilia.

L’intensa perturbazione che ha interessato il Meridione e le due Isole maggiori (responsabile dell’alluvione lampo nel comune di Messina e dei disagi in Calabria) si sta comunque allontanando, con l’alta pressione già presente al Nord che si estenderà al resto dell’Italia lasciando spazio al bel tempo. Tuttavia permane anche in parte una residua instabilità soprattutto nel Sud ancora un po’ ai margini dell’anticiclone.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 4 febbraio, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e per rischio idrogeologico in settori di Sicilia, Puglia e Calabria.

Sul sito il bollettino di criticità con i dettagli dell'allerta meteo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 4 febbraio

Nella giornata di martedì 4 febbraio prevista nuvolosità variabile e irregolare sulle regioni del Sud Italia e le due Isole maggiori. Possibili rovesci di pioggia tra Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale.

Nel resto d’Italia cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. All’alba si prevedono banchi di nebbia sulla parte occidentale della Pianura Padana, destinati però a diradarsi rapidamente. Le temperature del mattino saranno in diminuzione, con valori attorno allo zero al Centro-Nord e la possibilità di leggere gelate locali. Le massime rimarranno pressoché stabili. I venti soffieranno debolmente nella maggior parte delle regioni, con lievi rinforzi da nord tra l’Adriatico e lo Ionio, dove il mare risulterà leggermente mosso. Gli altri bacini saranno invece generalmente poco mossi.