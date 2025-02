Danni per il maltempo in Sicilia, straripa torrente a Messina: il fango trascina via le auto Maltempo in Sicilia con grandinate che hanno coperto di ghiaccio il versante sud-est dell’Etna e un’alluvione che ha trascinato via le auto nel Messinese. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

174 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zafferia

Danni nelle ultime ore per il maltempo sulla Sicilia, che nel versante sud-est ha dovuto fare i conti con una violenta grandinata che si è abbattuta sui paesi vicini all'Etna. Le strade sono ste ricoperte di bianco: ghiaccio, non neve.

Disagi anche a Messina, dove nel villaggio di Zafferia alcune auto sono state portate via dalla piena del torrente. Cimiteri, ville e parchi cittadini inibiti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania. Qui in particolare sono stati soccorsi gli automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni causati dall'acqua.

Zafferia

A Riposto, zona Torre Archirafi, è in corso la piena di un torrente. I soccorritori sono al lavoro anche in questo caso. Impiegati anche i sommozzatori VVF dei nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina, domenica 2 febbraio, sono stati effettuati e conclusi 32 interventi in tutto il territorio provinciale. Sedici sono in corso e 14 ancora da concludere.

Un temporale su Messina ha fatto straripare il torrente del villaggio di Zafferia. L'acqua ha trascinato via anche le auto. Problemi da nord a sud della città per l'abbondante pioggia. Vietato l'accesso a cimiteri, ville e parchi cittadini.

Il comune di Zafferia è invaso da fango e detriti trascinati dal torrente e gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione per soccorrere gli automobilisti e le persone in situazioni a rischio.

Anche le Eolie sono nell'occhio del maltempo, le isole minori e la frazione di Ginostra sono isolate da sabato pomeriggio. Collegamenti in aliscafo garantiti solo verso Lipari, Vulcano, Salina e viceversa. Ieri sera sera e stamattina non è partita la nave da Milazzo per le Eolie.