video suggerito

Prende l’auto e scompare nella notte, 80enne trovato morto nel bosco: il fuoristrada impigliato nel fango L’allevatore 80enne Livio Zucal è stato trovato morto in un bosco nella località di Prà dela Prieda, in provincia di Trento: nella notte aveva preso la macchina senza fare ritorno a casa, inutili i soccorsi del personale sanitario. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Livio Zucal, allevatore di 80 anni, è stato trovato morto questa mattina in un bosco nella località di Prà dela Prieda, nel comune trentino di Romeno. A cercare di rintracciare l'anziano i volontari dei Vigili del Fuoco e il Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), partiti all'alba.

Tutto è scaturito dalla segnalazione della famiglia, che intorno alle 5 di mattina ha chiamato il 115 per denunciare la scomparsa dell'80enne. Dopo aver preso la macchina, una Mitsubishi Pajero, a mezzanotte, l'uomo non ha fatto rientro a casa, motivo che ha preoccupato i parenti, che hanno contattato il Numero unico per le emergenze.

Aiutati dall'elicottero della Guardia di Finanza, le autorità hanno cominciato le ricerche, setacciando l'area compresa tra il centro abitato e il lago di Santa Giustina. Più tardi è stata fatta la terribile scoperta:dopo aver sorvolato la zona, la vettura di Zucal è stata individuata. L'auto si trovava in una zona paludosa ed era impantanata nel fango.

A pochi metri di distanza, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo in un bosco nei pressi di Pradiei. Le dinamiche della sua morte non sono chiare, ma l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore improvviso, che non gli ha dato scampo.

Sbarcato per soccorrere l'anziano, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso. Ora si attende di ricevere il nulla osta per rimuovere la salma. Compito delle forze dell'ordine sarà quello di mettere in chiaro le dinamiche dei fatti, dipanando ogni dubbio dalla vicenda e individuando eventuali responsabilità per la morte dell'uomo.

Zucal era residente a Romeno, aveva due figli ed era un allevatore attivo all'interno del caseificio sociale del paese.